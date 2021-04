MÉXICO._ Repsol, la multinacional energética y petroquímica española, espió la fuga de un consejero de Petróleos Mexicanos (Pemex) a un partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, de acuerdo con información del diario El Confidencial.

José María Olmo, del diario digital español, señala que fue después de que Arturo Henríquez Autrey, quien fue representante de Pemex en el consejo de administración de Repsol, no asistiera a una cita clave para el futuro de la compañía, cuando se pidió la ayuda de agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional española para darle seguimiento.

“El encargo gira en torno al consejo de administración que celebró Repsol el 30 de abril de 2014, en el que se acordó la remodelación de la estructura de la multinacional y el nombramiento del ex presidente del PNV Josu Jon Imaz como nuevo consejero delegado. El consejero de Pemex no participó en la cita y la cúpula de Repsol se movilizó para averiguar las razones de su ausencia”, escribe José María Olmo en el texto publicado este sábado en El Confidencial.

De acuerdo con la información del medio español, el representante de Pemex fue cazado en la terminal de personalidades del aeropuerto de Barajas, el 30 de abril de 2014, cuando estaba a punto a subirse a un avión rumbo a Munich. Grupo Cenyt descubrió que iba a desplazarse a Alemania en compañía del presidente de Endesa, Borja Prado.

Madrid vapuleó al Bayern ese día. Foto: Especial.

“Henríquez se había saltado la reunión del consejo de administración de Repsol para ver el partido de vuelta de la Champions League que ese día por la noche enfrentó al Real Madrid contra el Bayern de Munich. El encuentro terminó 0-4 y supuso el pase del equipo blanco a la final del torneo, que terminaría ganando tras imponerse al Atlético de Madrid en Lisboa”, detalla El Confidencial.

Los encargados de la investigación no solo tomaron fotos de Arturo Henríquez Autrey en el aeropuerto antes citado, también lograron captarlo en el palco del Allianz Arena, el estadio del conjunto alemán.

“Días después del encargo, el 5 de mayo de 2014, el Grupo Cenyt giró a Repsol una factura de 24 mil 200 euros IVA incluido por ese servicio en concepto de ‘servicio de análisis de información y seguridad’”, añade El Confidencial.

“Tras el encargo al Grupo Cenyt, el conflicto de Pemex y Repsol entró en la fase final. En junio de 2014, la petrolera mexicana salió del capital de la española con la venta de su participación del 7.86 por ciento por desavenencias con Brufau. La operación se cifró en 2.100 millones de euros. Y, en enero de 2015, se hizo efectiva la marcha de Henríquez del consejo de administración”, detalla.

REPSOL, MAL ACOSTUMBRADA

Repsol, Iberdrola, Shell y otras empresas extranjeras del sector energético “estaban muy mal acostumbradas en el periodo neoliberal“, dijo en octubre de 2020 el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que su Gobierno continuará con la defensa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) frente a ellas.

El mandatario mexicano se refirió en ese momento a los “contratos leoninos” que las administraciones anteriores dieron a empresas privadas que afectaron los intereses de la industria energética nacional y causaron daños económicos a Pemex y CFE.

“El sábado dije que me pagaba el pueblo de México no Iberdrola. Iberdrola se llevó como directiva a la que era Secretaria de Energía y también contrató como miembro de su consejo de administración a Felipe Calderón“, repitió.

Justificó la nueva política de la Secretaría de Energía (Sener) que prioriza el despacho de la electricidad que producen las plantas de la CFE sobre la de generadores privados de energías renovables.

“Es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, pues si para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol, o a Shell o a Iberdrola”, argumentó.