Consejeros del INE se despiden mientras avanza proceso para elegir sus sustitutos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebró la última sesión presencial de los consejeros Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez, quienes el 4 de abril concluirán sus funciones tras nueve años en el cargo.

La reunión, que se prolongó hora y media, estuvo marcada por palabras de reconocimiento de sus compañeros consejeros y representantes de partidos políticos, con excepción de Morena.

En paralelo, el proceso legislativo para elegir a sus sustitutos avanza con plazos definidos.

“No pretendo hacer una panegírica de ustedes, como cualquier funcionario público tienen sus límites y hierros, pero tengo para mí que han buscado conducir su cargo de manera institucional antes que a sus personales pulsiones e intereses”, señaló el consejero Martín Faz Mora.

En sus intervenciones de despedida, los tres consejeros salientes hicieron un recuento de los momentos más difíciles de su gestión y demandaron colegialidad en el INE.

“La colegialidad, el debate técnico y la construcción de acuerdos han sido históricamente elementos centrales de este órgano, preservarlos es fundamental para garantizar la autonomía y la independencia de la institución”, planteó. Ravel Cuevas.

Por su parte, Rivera Velázquez señaló que el INE ha resistido presiones externas a lo largo del periodo.

“Ha habido un asedio a la autonomía con el propósito de debilitar las capacidades de esta institución, el INE ha resistido varias intentonas de debilitamiento, deberá seguir resistiendo”.

Los tres consejeros también recriminaron que la Contraloría Interna del INE no haya resuelto un procedimiento administrativo en su contra antes de su salida.

Zavala Pérez calificó el proceso de “a todas luces infundado, arbitrario y con visos de venganza que busca sancionarnos a mí y a otros colegas por decisiones que tomamos en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales, pero que no gustaron a alguna persona o grupo en el poder”.

“Las pulsiones autoritarias siguen presentes en nuestros tiempos”, añadío.

El consejero Uuc-Kib Espadas Ancona, quien participó a distancia, afirmó que ese procedimiento “no solo es ilegal, sino un proceso disolvente para el INE, en consecuencia para la democracia y para la República misma”, y demandó que “la represión autoritaria debe cesar ya”.

Morena, que desde 2020 ha criticado a los tres consejeros salientes por presuntamente favorecer al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional, no envió palabras de reconocimiento institucional. No obstante, el representante morenista, Guillermo Santiago, se acercó al término de la sesión para abrazar a Rivera Velázquez.

Las tensiones acumuladas durante los últimos tres años con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, también resultaron notorias en el cierre de la sesión.

Su mensaje se centró en los retos institucionales y la defensa del organismo, y únicamente les deseó éxito al concluir, al igual que la consejera Norma de la Cruz Magaña.

“Recibiremos la nueva conformación del Consejo General con la disposición absoluta de trabajar frente al futuro. Les deseo el mayor de los éxitos, la agenda del INE exige mirar hacia adelante, y hacia adelante es donde debemos estar avanzando”, declaró la titular del organismo electoral.

La figura de Taddei Zavala ha estado en el centro de la polémica en meses recientes. El 5 de agosto de 2025, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora y militante de Morena, nombró a Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta,como secretario particular del Poder Ejecutivo estatal, cargo para el que el Gobierno de Sonora establece una remuneración de entre 94 mil 191 y 97 mil 967 pesos mensuales, según el tabulador actualizado a 2024.

Previamente, el 2 de enero del mismo año, Durazo Montaño había designado a Piñeda Taddei como secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora.

Mientras concluye la gestión de los tres consejeros salientes, el proceso legislativo para elegir a sus reemplazantes avanza con tiempos precisos.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 19 de marzo de 2026, con 408 votos a favor y 35 en contra, provenientes de la bancada del PRI, la convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros electorales.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política establece que los elegidos deberán quedar designados a más tardar el 22 de abril de 2026, lo que dejará al Consejo General del INE con únicamente ocho integrantes durante al menos 18 días.

El proceso replicará en estructura el que en 2023 dio origen a la actual integración del INE. Se conformará un Comité Técnico de Evaluación integrado por cinco personas: dos propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres por la Jucopo.

La entrega de documentación de aspirantes se realizó del 23 al 27 de marzo de 2026. Los candidatos deberán ser mexicanos de nacimiento, con más de 30 años de edad y título de licenciatura con antigüedad mínima de cinco años. No podrán haber ocupado cargos de dirección en partido político alguno en los cuatro años previos, ni haber sido registrados como candidatos a cargos de elección popular.

El examen de conocimientos se llevará a cabo el 6 de abril de 2026 en las instalaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y solo el 50 por ciento de quienes lo presenten avanzará a la siguiente fase.

En la evaluación de idoneidad, que se realizará entre el 10 y el 12 del mismo mes, el currículo vitae y los documentos de soporte tendrán una ponderación del 40 por ciento; la exposición de motivos, del 30 por ciento; y el ensayo, del 30 por ciento restante.

El Comité Técnico seleccionará a un máximo de 100 aspirantes con las mejores calificaciones para la fase de entrevistas públicas, garantizando paridad de género, y elaborará tres quintetas que serán remitidas a la Jucopo.

Si el pleno de la Cámara de Diputados no alcanzara la mayoría calificada requerida en la sesión del 22 de abril, se convocará a una sesión para el 28 del mismo mes con el fin de realizar la elección mediante insaculación.

De no lograrse el resultado en esa instancia, las listas elaboradas por el Comité Técnico serán remitidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que proceda a la designación por la misma vía, mecanismo idéntico al que rigió el proceso de 2023, cuando la Cámara de Diputados eligió por insaculación a Taddei Zavala como consejera presidenta.