Consejeros del INE y comisión presidencial acuerdan crear un grupo permanente de trabajo para la reforma electoral

Consejeros del Instituto Nacional Electoral sostuvieron una reunión de trabajo con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez Álvarez, en la que coincidieron en lograr una iniciativa que “fortalezca el sistema electoral mexicano”.

En el encuentro en la Secretaría de Gobernación “se acordó crear un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y estructura técnica a los temas, así como un listado de temas electorales específicos a analizar”, señala un comunicado.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo durante la reunión que el INE “está comprometido en aportar datos técnicos y operativos”.

Agregó que al organismo electoral le corresponde la parte técnica y operativa para que los ciudadanos tengan confianza de que lo que se establezca en la reforma electoral “se puede operar con garantía”.

A la reunión acudieron Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, así como sus integrantes, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y José Antonio Peña, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Además de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, titular de la coordinación de asesores y el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

También asistieron a la biblioteca de la Secretaría de Gobernación las consejeras Rita Bell López Vences, Claudia Zavala Pérez, Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Martín Faz Mora, Jorge Montaño Ventura, Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona

Además estuvieron presentes la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala; y la secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino.

Entre otros temas, de acuerdo con el comunicado, que fueron abordados se encuentra la organización de los procesos electorales y concurrencia de los comicios ordinarios con los judiciales.

También se dialogó sobre el uso de nuevas tecnologías, fiscalización y la importancia de que la reforma electoral se fortalezca con base en un trabajo conjunto, la autonomía legal y financiera; transparencia, y el modelo de comunicación política.