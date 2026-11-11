$!Consejeros electorales de Baja California debaten reducir candidaturas para mujeres

La propuesta de reducir el número de candidaturas femeninas obligatorias para las elecciones de 2027 generó diferencias entre integrantes del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC).
El consejero presidente, Luis Alberto Hernández Morales, planteó modificar los criterios de paridad y tener menor número de candidaturas para mujeres, mientras que la consejera Vera Juárez Figueroa defendió mantener la paridad como en la última elección local.
Hernández Morales propuso disminuir de cuatro a tres el número mínimo de mujeres postuladas para las siete alcaldías del Estado y de nueve a ocho las candidaturas femeninas para las 17 diputaciones de mayoría relativa. Con estos ajustes, cuatro alcaldías y nueve diputaciones podrían corresponder a hombres.
El consejero presidente del IEEBC argumentó que las mujeres alcanzaron una representación mayoritaria en las legislaturas y los gobiernos municipales, por lo que consideró necesario revisar los criterios de postulación obligatoria y ampliar los espacios para la participación masculina.
Por su parte, Juárez Figueroa defendió el dictamen aprobado en la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, que mantiene la distribución de cuatro mujeres y tres hombres para las alcaldías, así como nueve mujeres y ocho hombres para las diputaciones de mayoría relativa.
La paridad es un piso, no un techo: la defensa en comisiones
La consejera reconoció que Baja California ha tenido integraciones paritarias e incluso mayorías femeninas en ayuntamientos y el Congreso local; sin embargo, sostuvo que todavía existe una deuda histórica con la participación política de las mujeres, además de obstáculos y expresiones de violencia política.
“Al final, la paridad es un piso, no es un techo”, expresó, al señalar que es necesario mantener las medidas que impulsen progresivamente la presencia femenina en los espacios de representación.
El dictamen aprobado en comisión será analizado por el Consejo General del IEEBC, donde las demás consejerías podrán exponer sus posturas y determinar si se mantienen los criterios propuestos. Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha para su discusión y votación.