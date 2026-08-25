Consulado de EU suspende actividades en Mexicali por amenaza no especificada

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió la noche del lunes una alerta de seguridad por amenazas potenciales en Mexicali, Baja California, y ordenó la suspensión de todas las actividades del Gobierno estadounidense en esa ciudad fronteriza, así como de los viajes que sus ciudadanos tuvieran programados hacia ese destino durante de este martes.

La representación diplomática no detalló la naturaleza ni el origen del riesgo, ni precisó qué instalaciones o personas se encontrarían en situación de vulnerabilidad.

El aviso tampoco confirmó que hubiera ocurrido algún ataque o incidente concreto en el municipio.

La Misión de Estados Unidos en México pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encontraran en Mexicali evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de registrarse algún incidente, notificar a familiares y amigos respecto a su estado de seguridad ante una emergencia, seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas, monitorear los medios de comunicación locales y permanecer atentos a su entorno.

A los 37 minutos de la emisión de la alerta, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California, anunció mediante sus redes sociales el reforzamiento de los operativos de seguridad en Mexicali con la participación de autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

El aviso recordó que Estados Unidos mantiene recomendaciones de seguridad vigentes para México por riesgos relacionados con delincuencia, secuestros y posibles actos de terrorismo.

El Departamento de Estado señaló que las condiciones de seguridad pueden variar considerablemente entre entidades federativas e incluso dentro de un mismo estado.

Entre las medidas que la representación diplomática mantiene para sus empleados y para los ciudadanos estadounidenses figuran evitar desplazamientos entre ciudades después del anochecer, no viajar solos —particularmente en zonas remotas— y utilizar vehículos enviados desde sitios regulados o servicios de transporte contratados mediante aplicaciones.

La Misión de Estados Unidos recomendó además consultar las restricciones específicas de viaje aplicables a cada entidad y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales que se publiquen respecto a la situación en Baja California.