Consulta de Revocación de Mandato es un hecho y será el 10 de abril, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la consulta de revocación de mandato ya es un hecho, por lo que dicho ejercicio se llevaría a cabo el próximo domingo 10 de abril.

Durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Hidalgo, el mandatario nacional pidió que ya que no haya duda de que “la autoridad deberá consultar al pueblo” y señaló que este será un ejercicio de cada tres años.

“La democracia debe ser una forma de vida, debemos constituirla como un hábito, por eso se tiene que hacer la consulta de revocación del mandato para que el pueblo decida sí continúan sus gobernantes”, indicó el político tabasqueño.

López Obrador celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde ordenó que el Instituto Nacional Electoral (INE) lleve a cabo la consulta de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto ya programado.

“Lo de la Revocación de Mandato ya es un hecho, se va a llevar a cabo al consulta, ya que no haya duda sobre eso, ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional. No se puede violar la Constitución, eso esta resuelto y se está esperando nada más la convocatoria y todo indica que va a ser el domingo 10 de abril. Se va preguntar al pueblo palabras más, palabras menos: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?”, puntualizó.

“Antes era ‘yo llego, haiga sido como haiga sido’, diría el filósofo, y me aguantan, no. Entonces es algo que vamos a heredar a las nuevas generaciones y poco a poco de va ir convirtiendo en un hábito porque la democracia debe ser un hábito, una forma de vida, entonces por eso se tiene que hacer está consulta y no creo que haya ya ningún problema”, argumentó.

Ayer miércoles 2 de febrero, el ministro de la SCJN que lleva la controversia constitucional que presentó el INE respecto al presupuesto de la revocación de mandato cambió su criterio, y decidió concederle al órgano electoral una suspensión.

Ello para que organice la consulta de revocación de mandato, “lo mejor posible con el dinero que tiene”, por ejemplo, con menos casillas, además de que dejó nulificada la posibilidad de sancionar por ello a los integrantes del Consejo General del Instituto.

El máximo tribunal notificó que el INE “lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”.

La medida concedida por el ministro de la SCJN surtiÓ efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente.

Los consejeros del INE solicitaron dicha protección porque la ley ordena que la consulta de revocación de mandato sea igual a una elección presidencial. Sin embargo argumentan que no cuentan con el dinero que se gasta en comicios de este tipo, ya que el Congreso de la Unión no les asignó la partida presupuestal solicitada.

En el juicio, se anota que Mario Rafael Llergo Latournerie, representante del partido Morena ante el Consejo General del INE, intentó ser reconocido como parte, mediante un recurso de ‘amicus curiae’, pero la SCJN rechazó su solicitud porque “no tiene reconocida personalidad alguna para intervenir en la presente controversia constitucional, al no ser un sujeto legitimado”.

Ayer miércoles 2 de febrero, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó con 5 votos ,el proyecto de la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, el cual proponía ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), modificar el diseño de la boleta de la consulta de revocación de mandato.

Sin embargo, la mayoría de ministros del Pleno de la Sala Superior del TEPJF dejó inalterable la papeleta para la consulta revocación de mandato, una demanda que interpuso, en noviembre del 2021, Gustavo de Hoyos Walther, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), quien pedía modificar la pregunta.

Ayer miércoles 2 de febrero, y a dos días de que inicie la veda electoral por la celebración de la consulta popular sobre la revocación del mandato, el presidente López Obrador pidió a organismos electorales y a la gente a hacer campaña para que la ciudadanía participe en dicho ejercicio, ya que los partidos de oposición “van a llamar a que no vote la gente”.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero no se conoce. La gente no sabe si va a ser sí o no. Entonces sí pedirles a todos, que busquen un buen traductor. Para que no se vayan a equivocar”, indicó el político tabasqueño, desde el Palacio Nacional.

“Ahora informaron que el Tribunal Electoral, no sé si sea cierto, va a buscar cambiar la pregunta, entonces como ya no vamos a poder buscar hablar de esto, yo ya no voy a poder hablar de este tema, pues que corran la voz, que se vaya sabiendo si no quieren que yo continúe cómo tiene que marcar, si quieren que yo continúe cómo tienen que marcar”, abundó.

En el Salón Tesorería se proyectó la pregunta avalada para imprimirse en las boletas de la consulta del 10 de abril próximo. El político tabasqueño leyó: “¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por perdida de confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo?”.

“Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o sea los que no quieren, tienen que tachar ahí, si no cambian la pregunta”, añadió el político tabasqueño. “Que siga en la presidencia de la república, son los que quieren que termine el periodo”, añadió.

El pasado 1 de febrero, por siete votos contra cuatro, el Pleno de la SCJN consideró como inconstitucional una porción del artículo 19 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que pregunta si el presidente de la República debe seguir en su cargo.

Según la mayoría de los ministros -se necesitaban ocho sufragios para la invalidez de dicho artículo constitucional-, cambiar dicho cuestionamiento desnaturaliza la consulta, un ejercicio que solo tiene por objeto la conclusión anticipada del mandato.

El voto del presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sumado a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Loretta Ortiz, y Yasmín Esquivel Mossa -ministros nominados a la SCJN por Andrés Manuel López Obrador-, impidió la mayoría calificada necesaria para aprobar la propuesta de invalidez.

“La pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”, indica el artículo 19 constitucional, que seguirá vigente.

Los cuatro ministros que votaron para acortar la pregunta y eliminar la parte “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Morales, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, encargado de elaborar el proyecto.

Sin embargo, Zaldívar Lelo de Larrea dijo que ya no se puede cambiar la pregunta, porque las 3.4 millones de firmas que se recabaron para convocar la consulta, se consiguieron con base en el cuestionamiento doble, respecto a la revocación y permanencia.

El ministro presidente insistió que esto sí afectaría retroactivamente los derechos humanos de quienes participaron para la consulta, además de que, según él, la pregunta respecto a la permanencia del mandatario nacional en su cargo, “le da mucha más claridad a la gente”.

Zaldívar Lelo de Larrea abundó que ello impide que la consulta se atore en tecnicismo, sin que se esté buscando refrendar o ratificar al funcionario. También afirmó que la expresión “estás de acuerdo con la revocación de mandato”, no es clara para la mayoría de las personas.

Por ello, según agregó el ministro presidente de la SCJN, de ahí la conveniencia de preguntar a los ciudadanos si quieren, también, que se quede López Obrador en su cargo, ya que esto cumple una función “clarificadora” respecto a los alcances de la consulta.

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf argumentaron en que la Constitución no establece requisitos de cómo se debe formular la pregunta de la consulta de revocación, por lo que el Congreso de la Unión podía formularla como quisiera, mientras esta fuera clara.

Mientras que el ministro Juan Luis González Alcántara, quien al final de la discusión emitió el cuarto voto decisivo contra el proyecto de Pardo Rebolledo, se limitó a sumarse a lo dicho antes por Zaldívar Lelo de Larrea.

Por su parte, Alberto Pérez Dayan afirmó que la permanencia de López Obrador en su cargo se infiere de la elección de 2018 y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, a menos que un ejercicio auténtico de revocación lo interrumpa.

Sin embargo, dicho ministro de la SCJN también advirtió que dejar dicho cuestionamiento en la boleta de la consulta, permite que se convoque a un ejercicio que no es de revocación de mandato, sino de apoyo.

La mayoría de ministros recordó que durante el proceso del 2019 para incluir la revocación en la Constitución, los legisladores del Congreso de la Unión rechazaron que dicha figura pudiera convertirse en una ratificación de funcionarios.

“Fue el mandato del Constituyente Permanente al introducir el mecanismo de revocación de mandato al texto Constitucional; y a ese orden tendría que sujetarse la respectiva ley reglamentaria, apartando de su contenido cualquier norma que pueda dar a la revocación del mandato, la connotación”, decía el proyecto de Pardo Rebolledo.

“[...] de ser un ejercicio de ratificación, renovación o refrendo del respectivo nombramiento; en tanto que precisamente esta idea contenida en el dictamen de la Cámara de origen quedó superada de manera concluyente en el dictamen discutido y aprobado en el seno de la Cámara revisora”, agregó el proyecto rechazado.