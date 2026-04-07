Contaminación bacteriana en sueros podría ser la causa de seis muertes en clínica de Hermosillo

La Secretaría de Salud federal señaló una probable contaminación bacteriana como causa de la muerte de seis personas que recibieron tratamientos intravenosos en la clínica Medicina Biológica Regenerativa Celular, ubicada en Hermosillo, Sonora, mientras la Fiscalía de Justicia de Sonora integró una nueva carpeta de investigación que podría elevar el número de víctimas mortales a siete.

David Kershenobich, Secretario de Salud, informó desde Palacio Nacional que los exámenes de laboratorio practicados a algunos de los afectados mostraron cifras elevadas de glóbulos blancos y episodios de coagulación intravascular, fenómenos asociados a la sepsis.

“De los exámenes de laboratorio que se alcanzaron a hacer en algunos de ellos, lo que se tiene es una evidencia de que a lo mejor existe alguna contaminante bacteriana porque tuvieron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular”, declaró.

Kershenobich precisó que la evolución clínica de algunos pacientes fue extremadamente rápida, con periodos de sobrevida de hasta dos días tras la aparición de síntomas.

Detalló que del total de 10 personas afectadas, seis fallecieron, dos fueron dadas de alta por mejoría y dos permanecen hospitalizadas, una de ellas en estado de gravedad.

Añadió que existe un undécimo caso relacionado, correspondiente a un paciente que no recibió suero sino una inyección en la rodilla, quien también presentó síntomas pero ya fue dado de alta.

Las soluciones aplicadas no se limitaron a mezclas vitamínicas, sino que incluyeron otras sustancias, entre ellas preparados anunciados como células madre.

Todas las víctimas tienen en común haber sido atendidas por el médico Jesús Maximiano, quien prescribía, mezclaba y administraba personalmente las soluciones intravenosas en el establecimiento.

Según informaron en conjunto la Secretaría de Salud Pública de Sonora y la FGJE, las autoridades ejecutaron un cateo en el inmueble donde aseguraron expedientes clínicos, sueros, medicamentos inyectables y otros insumos, mismos que fueron remitidos a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para su análisis.

La FGJE señaló que ya existen resultados preliminares, aunque los definitivos aún están pendientes.

En paralelo, integró una nueva carpeta de investigación por la muerte de Lucero del Carmen Luna Ramírez, una joven de 19 años que falleció el 22 de febrero de 2026 tras recibir un tratamiento intravenoso en el mismo establecimiento. Familiares de la víctima denunciaron que presentó complicaciones graves poco después de la administración del suero.

De confirmarse el vínculo, el número de muertes atribuidas a los tratamientos ascendería a siete.

La Fiscalía ejecutó durante la madrugada del 7 de abril tres cateos simultáneos en distintos domicilios de Hermosillo con el propósito de capturar al médico responsable, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente y no ha sido localizado.

Las autoridades activaron alertas interestatales e internacionales para impedir que Maximiano se sustraiga de la acción de la justicia.

El inmueble de la Colonia Jesús García permanece asegurado en tanto continúan las investigaciones, y la FGJE mantiene activos los operativos de búsqueda para presentar al probable responsable ante un juez penal por los delitos que resulten de esta crisis sanitaria.