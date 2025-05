$!Conteo de votos de la elección judicial podría extenderse por 10 días

“La información que se podrá consultar por la ciudadanía serán las actas por cada casilla que se generarán una vez contabilizados los votos, así como las sumas por tipo de demarcación. Cabe mencionar que estos no serán resultados preliminares, sino definitivos”.

El Sistema de Cómputos Distritales de la primera elección del Poder Judicial de la Federación no mostrará qué candidaturas ganaron la elección, debido a que el INE revisará que las candidaturas con el mayor número de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad como son las reglas de paridad y que no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados por la “8 de 8 contra la violencia”, así como que no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales.



¿Quién contará los votos de la elección judicial?

A diferencia de procesos electorales previos, en la elección judicial los ciudadanos elegidos como funcionarios de casilla sólo contarán el total de boletas depositadas en las urnas, y no cuántos votos tuvo cada aspirante.

En su comunicado, el INE detalló que el escrutinio y cómputo de los votos se llevará a cabo en los 300 consejos distritales, con la vigilancia y participación de las y los consejeros electorales que integran estos órganos, “quienes son ciudadanas y ciudadanos que, atendiendo una convocatoria pública, colaboran con el INE en cada proceso electoral”.

El Instituto agregó que este es el “elemento ciudadano” además de quienes se desempeñen como funcionarias y funcionarios en las casillas o en actividades de observación electoral.

Asimismo, agregaron que el Sistema de Cómputos Distritales del Instituto Nacional Electoral fue auditado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, “lo cual garantiza su solidez técnica y confiabilidad”..

El próximo 1 de junio la ciudadanía mexicana votará para definir 881 cargos del Poder Judicial federal, con más de 3 mil candidatos en contienda. Además, en 19 entidades también se votará por los cargos judiciales locales.

Un total de 99.9 millones de mexicanos mayores de 18 años, que conforman la Lista Nominal de Electores, podrán votar en alguna de las 84 mil 12 casillas que el INE instalará en todo el país.

Cada elector en el país recibirá en las casillas al menos seis boletas de diferentes colores para votar a nivel federal y más papeletas si viven en uno de los 19 estados que también tendrán elecciones judiciales locales.