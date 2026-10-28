Contralor del INE comparecerá ante diputados por contratos de Taddei

El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, comparecerá el 30 de octubre ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia, Javier Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México.

En entrevista con el periódico Reforma, detalló que el 27 de octubre giró un oficio al OIC para citarlo y que antes de recibir respuesta formal habló por teléfono con el contralor, quien le manifestó que acudiría sin inconveniente a San Lázaro.

“El día de ayer le giré un oficio al OIC citándolo a las 9:00 de la mañana de este viernes. Hablé con él por teléfono previo a que nos contestara y de manera económica, me dijo que sin ningún problema, que él viene y comparece”, dijo Herrera Borunda.

El Diputado precisó que el ejercicio se realizará ante comisiones unidas luego de que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, expresó su interés en participar.

La comparecencia fue aprobada por unanimidad el 27 de octubre por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tras los señalamientos por contrataciones durante la gestión de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y su cercanía con uno de los principales proveedores de material electoral.

La solicitud fue planteada por las bancadas de oposición, según informó el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Elías Lixa Abimerhi, quien detalló que el contralor informará de manera pública sobre sus indagatorias ante la Comisión de Vigilancia y, por separado, ante la Jucopo respecto a lo que no pueda hacerse público.

Hasta el 26 de octubre, tras la renuncia de Taddei Zavala, el OIC reportó que investigaba a 15 funcionarios y ex funcionarios, a ocho personas físicas y a 18 empresas por presuntos actos de corrupción, sin que en dos años se presentara denuncia penal ni se impusiera sanción.

La coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, sostuvo que la renuncia de Taddei Zavala no puede servir de pretexto para cerrar las investigaciones en curso ni para dejar responsabilidades sin resolver.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, planteó que la comparecencia se realizara en esa misma semana.

El 27 de octubre, la dirigencia del PAN presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por una presunta operación criminal al interior del INE.

El abogado panista Roberto Gil Zuarth detalló que la acusación se dirige contra funcionarios electorales, empresarios y personas físicas por seis delitos federales: uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictiva.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar también los contratos otorgados durante la gestión de Lorenzo Córdova Vianello al frente del INE.

“Todo tiene que auditarse, tienen que transparentarse todos esos contratos, tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente, y debe informarse desde cuándo se firmaron con estos contratistas”, afirmó en su conferencia matutina.

En esa misma conferencia, Sheinbaum Pardo propuso retirar a los empresarios que calificó como “coyotes” el negocio de la producción de materiales electorales mediante el fortalecimiento de Talleres Gráficos de México.

Señaló que alrededor de cuatro empresas se dedican a esa actividad y planteó reducir la dependencia de proveedores privados, además de crear un comité que revise la transparencia de la empresa estatal y sus procesos de producción.

“Para eso está Talleres Gráficos de México que es una empresa del Estado mexicano para producir la papelería electoral toda”, dijo.

La nueva presidenta interina del INE, Blanca Cruz, quien encabezó el Organismo Público Local Electoral de Puebla entre 2022 y 2026, arrastra señalamientos por contrataciones a una empresa acusada por la ASF de cobrar por servicios no prestados.

En abril de 2026, la Auditoría Superior del Estado informó que en 2024 el OPLE poblano contrató a Comercializadora JVLY para la compra de material electoral de la elección local por 129 millones 700 mil 584 pesos, sin que el organismo proporcionara el oficio de autorización de suficiencia presupuestal, la documentación legal ni las propuestas técnica y económica del proveedor.

Esa empresa figuró entre las principales proveedoras del INE durante la gestión de Taddei Zavala.

Herrera Borunda informó que, después de la comparecencia, el Auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, realizará la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de Gobierno de Sheinbaum Pardo.