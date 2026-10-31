Contratista del INE dice haber dado casas a hijos de Taddei

El proveedor de material electoral José Alfredo Hernández Casillas, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas prácticas fraudulentas en contrataciones con organismos electorales, afirmó que puso una mansión y un departamento, ambos al sur de la Ciudad de México, a disposición de los hijos de Guadalupe Taddei Zavala, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Los señalamientos se difundieron el 30 de octubre de 2026.

“Los dos hijos tienen casa gracias a esto, los dos”, se escucha decir a Hernández Casillas en un audio difundido por Latinus. “Uno se fue a Europa y el otro cabrón vive como rey, porque hubieron facturas de 6 millones de pesos”, agregó el empresario en la misma grabación.

El primer inmueble es una residencia ubicada en Lluvia 228, en la colonia Jardines del Pedregal, con 700 metros cuadrados de construcción y un valor cercano a los 50 millones de pesos. La propiedad está a nombre de la inmobiliaria Arrendando por ti. En esa casa residía Jorge Francisco Piñeda Taddei, según la investigación.

El segundo es un departamento de 338 metros cuadrados localizado en Alborada 8, en Parques del Pedregal, cuyo propietario es la empresa Propiedades Barragán. Ahí habría sido ubicado el otro hijo de la exconsejera presidenta, León Fernando Piñeda Taddei.

Según reveló en exclusiva Latinus, la adquisición del primer inmueble se registró en 2025 y la del segundo en 2026, ambas ante la misma notaría de la Ciudad de México. Documentos públicos y videos difundidos por ese medio vinculan al proveedor con las operaciones inmobiliarias en favor de los dos hijos de Taddei Zavala.

Hernández Casillas es apoderado o está relacionado con las empresas Corporativo Zeg, Cajas Graf y Tol Producciones, señaladas por contratos con el INE y con organismos públicos locales electorales. Su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, también figura entre los empresarios de Cajas Graf beneficiados con contratos millonarios.

El mismo medio difundió videos grabados por el contratista en los que él, su hermano y Claudia Arlett Espino, entonces secretaria ejecutiva del INE, conversaron sobre las publicaciones que señalaban a la exconsejera presidenta. En una charla del 2 de febrero de 2026, en el domicilio de Hernández Casillas, Arlett Espino relató que Taddei Zavala estaba molesta por la publicación según la cual se trasladaba en una camioneta blindada con valor superior a 2 millones de pesos y por los cuestionamientos respecto a la propiedad del vehículo.

En la entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025 a la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que el órgano fiscalizador identificó dos grupos empresariales que acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026. “De este monto, 3 mil 790.3 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales”, detalló.

El titular de la ASF expuso que proveedores de una de las empresas analizadas trabajaron con compañías dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por operar con factureras, por 21.3 millones de pesos, y que otra de esas empresas se encuentra suspendida en el padrón de importadores. Señaló además operaciones entre sociedades de los mismos grupos, en las que la empresa ganadora subcompra a otra que participó en la licitación, y registros laborales reducidos o nulos.

“En los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”, apuntó Hernández Palacios Cardel. La ASF inició una investigación de oficio que comprende al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a las empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar relacionados con los hechos.

Taddei Zavala presentó su renuncia a la presidencia del INE ante la Cámara de Diputados el 26 de octubre de 2026, un día después de anunciarla públicamente, luego de los señalamientos por presuntas anomalías en contratos electorales y por su relación personal con el proveedor.