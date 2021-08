Contribuiré a que la transformación tome forma, dice Corral junto a AMLO en Chihuahua

MÉXICO._ El Gobernador saliente de Chihuahua respondió esta mañana con un gesto de acercamiento político hacia el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer lo elogió y reconoció su Gobierno.

Javier Corral Jurado, quien ha militado toda su vida en Acción Nacional, rechazó la polarización y habló de una buena relación con el mandatario de izquierda.

“No me queda más que reiterarle al Presidente mi congratulación por su visita. Estoy a unas semanas de transferir la estafeta a una nueva administración pero, como ciudadano, seguiré muy pendiente de lo que ocurre en mi estado y en mi País para seguir contribuyendo a que la transformación de México tome forma”, dijo Corral Jurado junto a López Obrador.

“Me voy contento porque me queda la satisfacción del deber cumplido, de haber honrado la palabra a las y los chihuahuenses y, por supuesto, estoy contento no solo por haber restablecido sino vigorizado la relación institucional de mi gobierno con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, agregó.

El gesto político es importante. Los dos políticos, en apariencia antagónicos, han tenido acercamientos y lejanía en estos dos y medio años. Cierran abrazados. Corral entregará a Maru Campos el Gobierno. Aunque ella es del PAN, Corral la considera cercana al ex Gobernador priista César Duarte.

Campos tiene causas abiertas por corrupción. Corral buscó frenar su candidatura pero no lo logró. Las diferencias entre ambos son abismales y se han acentuado en los últimos meses. Esto podría suponer que el Gobernador saldrá confrontado con una ala poderosa dentro de su propio partido. Ella no solo tiene un acercamiento sólido con el dirigente del PAN, Marko Cortés, sino también con panistas que mantienen una cercanía con el ex Presidente Felipe Calderón.

Calderón y Corral son enemigos políticos.

Ayer, el Presidente fue generoso con Corral. Le dijo: “Siempre va a contar con nosotros, en cualquier circunstancia, por ser un hombre de ideas y una persona honesta, que es lo que yo estimo más importante en mi vida y en la vida pública”.

“Un buen gobierno es sinónimo de honradez, de honestidad. Por eso le hago este reconocimiento a Javier Corral. Y decirle que siempre va a contar con nosotros, en cualquier circunstancia, por ser un hombre de ideas y una persona honesta, que es lo que yo estimo más importante en mi vida y en la vida pública”, agregó.

“Yo considero que Javier hizo un buen Gobierno en Chihuahua, sobre todo un gobierno honesto, porque le hacía falta a Chihuahua un Gobernador honrado. Se había padecido de muchos gobiernos, no lo voy a decir tan duro como lo he dicho en otras ocasiones, pero inmorales”, dijo ante su gabinete de Seguridad y las autoridades estatales y municipales.