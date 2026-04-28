Control criminal de ‘El Jardinero’ se extendía hasta Sinaloa, revela Harfuch

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los mandos de mayor jerarquía del Cártel Jalisco Nueva Generación detenido el lunes en Nayarit en un operativo coordinado por la Secretaría de Marina, tenía operaciones que se extendía hasta Sinaloa.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló en conferencia de prensa celebrada este martes que Flores Silva coordinaba, desde el norte de Jalisco, un esquema de extorsión sistemática que alcanzaba a personas y empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia del CJNG, con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Michoacán, así como en rutas que llegaban hasta Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.
“Las investigaciones han permitido identificar un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenaza”, explicó.
“Este esquema pretendía simular control territorial y ofrecer supuesta protección a cambio de rutas ilegales, constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica”, añadió.
Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, quien también participó en la conferencia de prensa, precisó que el resultado fue producto de 19 meses de seguimiento ininterrumpido mediante trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses.
“Esta captura, al ser uno de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación con más influencia y pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, representa una desestabilización significativa para la cadena de suministros de esa organización”, declaró.
El secretario de Marina agregó que la detención “debilita la fracción que operaba de manera casi autónoma y constituye un golpe importante en contra del narcotráfico”.
En el mismo operativo, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro, “El Güero Conta”, señalado como operador financiero de Flores Silva.