MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que la demanda que interpuso ayer el Gobierno de México para que haya control de armas en Estados Unidos, ayudará a reducir la violencia en territorio mexicano.

“Ayudaría mucho [a la reducción de la violencia] por el control de las armas, pero vamos a ver, es la primera vez que se hace un planteamiento con apego a legalidad y con respeto a independencia de Estados Unidos”, dijo el mandatario nacional.

“Es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas, no es ir en contra de la Enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas, sino la forma en que se fabrican y venden las armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control”, afirmó el político tabasqueño.

López Obrador dijo que espera que la Corte Federal del Distrito de Massachussets atienda este asunto. Asimismo, según él, los fabricantes de armas estadounidenses hacen armas a la medida de los clientes de México, mismos que se dedican a la delincuencia organizada.

El titular del Poder Ejecutivo Federal acusó que esas armas llegan ilegalmente a México causando muertes, ya que “compran hasta, por internet, Barret calibre 0.50 y armas de alto poder que se introducen en este país”.