Convenio de cooperación entre Pemex y Petrobas entra en fase de ejecución

El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, confirmó este jueves que el acuerdo de cooperación Pemex-Petrobras ha entrado en su fase de ejecución.

“La cooperación entre Pemex y Petrobras entra en su fase de ejecución. El Memorando de Entendimiento suscrito entre ambas articula la experiencia de Petrobras en aguas profundas con el potencial energético y la infraestructura de Pemex, y abre, con una vigencia inicial de dos años, una agenda de intercambio técnico, tecnológico y regulatorio”, sostuvo.

Durante una visita de trabajo en Brasil, el Secretario de Relaciones Exteriores informó que el convenio tendrá una vigencia inicial de dos años.



Agenda de intercambio y experiencia

El Memorando de Entendimiento suscrito entre ambas empresas articula la experiencia de Petrobras en aguas profundas con el potencial energético, y la infraestructura de Pemex, y abre, con una vigencia inicial de dos años, una agenda de intercambio técnico, tecnológico y regulatorio.

El Secretario destacó que el sector energético se ha consolidado como el principal eje de la relación económica entre México y Brasil, y atribuyó ese impulso a la visita que realizó a México el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, en agosto pasado.

Asimismo, Velasco Álvarez comentó que sostuvo la mañana de este jueves un encuentro con el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le entregó un mensaje personal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su conversación, el canciller destacó la cercanía entre ambos pueblos y el interés por construir una América Latina más fuerte y unida, por medio de una amplia agenda compartida entre México y Brasil que beneficie a toda la región, y que permita seguir fortaleciendo nuestros vínculos de cooperación y amistad.