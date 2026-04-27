Convocan a congreso para relevo en Morena

MEl Consejo Nacional de Morena publicó la convocatoria para elegir a la persona que sustituirá a Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido, quien será la nueva consejera jurídica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el VIII Congreso Nacional Extraordinario, a celebrarse el 3 de mayo, se formalizará el nombramiento de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y se elegirá a la persona titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

También será elegido el titular de Secretaría de Finanzas, que actualmente ocupa Iván Herrera Zazueta. El congreso se realizará a las 11:00 horas en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

“Resulta imprescindible realizar el nombramiento de los lugares que quedarán vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional, amparado en el principio de autoorganización partidaria“, señaló en la convocatoria.

“El eventual nombramiento y ratificación de sus integrantes deberá fortalecer la organización y velar por el legado que ha construido el licenciado Andrés Manuel López Obrador y apoyar la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.