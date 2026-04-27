Convocan a congreso para relevo en Morena

MEl Consejo Nacional de Morena publicó la convocatoria para elegir a la persona que sustituirá a Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido, quien será la nueva consejera jurídica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el VIII Congreso Nacional Extraordinario, a celebrarse el 3 de mayo, se formalizará el nombramiento de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y se elegirá a la persona titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
También será elegido el titular de Secretaría de Finanzas, que actualmente ocupa Iván Herrera Zazueta. El congreso se realizará a las 11:00 horas en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.
“Resulta imprescindible realizar el nombramiento de los lugares que quedarán vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional, amparado en el principio de autoorganización partidaria“, señaló en la convocatoria.
“El eventual nombramiento y ratificación de sus integrantes deberá fortalecer la organización y velar por el legado que ha construido el licenciado Andrés Manuel López Obrador y apoyar la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.
El 22 de abril, Luisa María Alcalde confirmó su salida de la dirigencia de Morena para aceptar la invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum e integrarse al gabinete al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
En un video publicado en sus redes sociales, Alcalde Luján expresó sentirse “profundamente honrada” por la invitación y aseguró que su decisión responde al compromiso de seguir contribuyendo al proyecto de transformación desde una nueva responsabilidad.
Subrayó que, dentro de Morena, “no se lucha por los cargos, sino por los encargos”. En su mensaje, destacó los logros que tuvo durante el año y medio de gestión que tuvo como presidenta nacional de Morena.
Entre estos se encuentran los avances en la estructura y organización del partido, como el crecimiento del padrón de militantes —que, afirmó, pasó de menos de 3 millones a más de 12 millones—, la consolidación de comités territoriales, así como el fortalecimiento de mecanismos internos.