Cooperación frena operaciones criminales y terroristas, afirma Embajador de EU

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que el intercambio bilateral de inteligencia desarticula redes delictivas en la frontera común, luego de que fuerzas militares mexicanas neutralizaron un dron comercial operado por presuntos traficantes de personas en Tijuana, Baja California.

“Así es como la cooperación convierte la información en acción: desarticulando operaciones criminales y terroristas, y haciendo más segura nuestra frontera”, declaró Johnson en un pronunciamiento público respecto al operativo conjunto.

La captura del presunto operador de la aeronave no tripulada ocurrió el 14 de septiembre en la Colonia Nido de las Águilas, perteneciente a Tijuana.

En el sitio, personal del Ejército Mexicano detectó e inhibió el dispositivo que ingresó a territorio nacional procedente de Estados Unidos.

Según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la intervención castrense derivó del cruce oportuno de datos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Dicha corporación alertó sobre las maniobras de vigilancia aérea que la célula delictiva ejecutaba para facilitar el paso ilícito de migrantes hacia el país vecino.

Durante los reconocimientos terrestres desplegados en la zona, tropas del Ejército Mexicano aseguraron al sospechoso en posesión de un arma corta, cargadores, cartuchos útiles y el control remoto del dron.

Los indicios balísticos y la persona detenida quedaron a disposición de las autoridades competentes para resolver su situación jurídica e integrar las carpetas periciales.

La acción formó parte de los resultados de la “Operación Águila Alta”, estrategia binacional que ambas naciones despliegan en el límite entre Tijuana y San Diego, California, con la directriz de que cada cuerpo de seguridad actúe exclusivamente dentro de su propia demarcación territorial.

El balance intermedio de este despliegue se presentó el 15 de septiembre durante una reunión de trabajo celebrada en las instalaciones de la 2/a. Zona Militar en Tijuana, encuentro encabezado por el mando castrense y representantes de la CBP en el marco del Grupo Bilateral de Implementación México–Estados Unidos.

La Sedena refrendó que la seguridad fronteriza continuará fortaleciéndose bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones soberanas de cada nación.