Coordinador de Comunicación de Morena en San Lázaro renuncia tras comentarios sobre asesinato de Charlie Kirk

Salvador Ramírez, coordinador de Comunicación Social del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, renunció tras haber sido criticado por Christopher Landau, ex Embajador de Estados Unidos en México, por sus comentarios respecto al asesinato de Charlie Kirk, activista político y cofundador de la organización Turning Point USA.

“Si Charlie Kirk estuviera con vida, a lo mejor le gustaría escuchar lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es muy ‘anti woke’. Seguramente le gustaría. Le dieron una cucharada de su propio chocolate, le dieron una cucharada a alguien que promovía el uso de armas”, dijo durante una mesa de debate llevada a cabo en la cadena Milenio Televisión.

Tras estas declaraciones, Christopher Landau, actual titular de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de Estados Unidos, se pronunció al respecto.

“¿De veras @Milenio? ¿Este es el nivel de “discurso” que promueven en su canal? Me da vergüenza haber interactuado con Ustedes durante mi gestión como embajador de Estados Unidos en México”, escribió en redes sociales.

“A LA OPINIÓN PÚBLICA: En @Milenio hemos privilegiado siempre la pluralidad de voces y la diversidad de puntos de vista en nuestros espacios informativos y de opinión. No obstante, reiteramos que no promovemos ni aceptamos expresiones de odio, violencia o descalificación hacia ninguna persona o grupo”, indicó por su parte la cadena televisiva este 12 de septiembre.

“Las opiniones, percepciones y comentarios expresados por los participantes en nuestros programas de debate y mesas de análisis son de carácter estrictamente personal y no representan ni reflejan las posturas institucionales de Grupo Milenio, sus afiliados o distribuidores. Estas expresiones no han sido sugeridas ni indicadas por la empresa ni por la producción”, se deslindó el medio de comunicación.

“Lamentamos que los señalamientos emitidos en uno de nuestros programas hayan generado molestia u ofendido a parte de la audiencia, y ofrecemos una sincera disculpa a quienes se hayan sentido agraviados. Reiteramos nuestro compromiso con un periodismo plural, crítico y respetuoso, que contribuya a la comprensión de los temas de interés público, bajo la premisa del respeto absoluto a todas las sensibilidades”, finalizó Milenio.

Luego de sus comentarios, Ramírez publicó un video la tarde de este viernes para ofrecer una disculpa por lo que dijo sobre el asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre durante un evento realizado en la Universidad del Valle de Utah, EU.

Señaló que cuando participaba en mesas de debate televisivas, asistía como analista político, no como representante de un partido político.

“A la opinión pública: he tomado la determinación de presentar la renuncia a mi cargo en el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados [...] Lo anterior lo hago porque no quiero afectar bajo ninguna circunstancia que los comentarios de los cuales me disculpé e hice a título personal, se relacionen con el Grupo Parlamentario”, señaló Ramírez, horas después.

“Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país. Me ha indignado ver a algunos en redes sociales elogiando, justificando o restando importancia al suceso, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas pertinentes. Por favor, no duden en informarme sobre estos comentarios de extranjeros para que el @StateDept pueda proteger al pueblo estadounidense”, había advertido Landau el 11 de septiembre.