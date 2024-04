La Confederación Patronal de la República Mexicana quiere un México con seguridad, justicia y paz; y con este fin organizaron las mesas de diálogo “Acciones por la Paz: Foro para una Estrategia de Seguridad en México 2024”, donde se escucharon los principales problemas que enfrenta el País, de voz de especialistas y de las víctimas, empezando por las familias rotas por la violencia, las mujeres, los periodistas y la sociedad civil.

“En Coparmex no podemos ser indiferentes ante los casi 180 mil asesinatos en menos de cinco años, ni de los 120 mil desaparecidos desde que se contabilizan, afirman en un comunicado.

Tampoco de los 10 mil secuestrados este sexenio, ni de las 10 mujeres a las que a diario se les arrebata la vida.

Las mesas de diálogo fueron inauguradas por el Presidente Nacional de la Confederación, José Medina Mora Icaza, quien señaló que: “¿qué es lo que queremos lograr? Que todos nosotros, como ciudadanos, podamos recorrer cualquier parte del país sin ser víctimas de un delito, que podamos, en el sector productivo, lograr que las mercancías lleguen a su destino, que no tenga que haber extorsión para que puedan seguir adelante los ciudadanos, las familias y las empresas”.

Por su parte, el Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y de Justicia, Jorge Peñúñuri Pantoja, destacó que: “nuestro país se encuentra frente a un reto como lo es: garantizar la seguridad, el acceso a la justicia, y es por ello la razón de este evento. Hemos trabajado constantemente en analizar, actuar e informar frente a los delitos de alto impacto.

Estos delitos de alto impacto que afectan a toda la sociedad y al sector empresarial”. Como invitado a la conferencia magistral se contó con la presencia de Adrián Lebarón, quien compartió cómo fueron los ataques contra miembros de su familia en noviembre de 2019.

Detalló la cronología de los hechos y reclamó el tiempo de espera que tuvo el Gobierno para tomar acciones y como, a casi 5 años de lo sucedido, el caso sigue abierto. “Creemos que en ningún gobierno puede existir paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las 2 leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de conciencia, el derecho de tener y administrar propiedad y la protección de la vida. Si no existen estos factores, en ningún gobierno puede existir paz”, destacó Adrián Lebarón.

Un tema primordial a atender es la violencia en razón de género, por lo que en la primera mesa de análisis “Diagnóstico y propuestas en materia de defensa y garantía de los derechos de la mujeres”, se contó con la participación de la activista y víctima de violencia digital, Olimpia Coral Melo; de la saxofonista y víctima de violencia con ácido, María Elena Ríos; también nos acompañó la académica y escritora, Denise Dresser; y la mesa estuvo moderada por Ximena Céspedes, Presidenta del Comité de Difusión de COPARMEX.

Como algo urgente a tratar se planteó la falta de apoyo manifestada en partidas presupuestales para su atención, además de la alta impunidad ante los feminicidios y la falta de acción del Gobierno ante los ataques contras las mujeres, desde no tener tipificado el feminicidio a nivel nacional, la falta de espacios donde las víctimas puedan reclamar justicia, el que no haya un conteo fidedigno en las fiscalías y el hecho de que en varios sectores del gobierno existan personajes que, en algún momento, fueron señalados de acoso o abuso.

En la segunda mesa de diálogo, donde se habló de “Garantías a la libertad de expresión en México”, se tuvo la participación de periodistas expertos en la materia, Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros sin Fronteras; Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19; y de los periodistas Ricardo Homs y Ana María Salazar.

Este espacio fue moderado por el presidente nacional de la Confederación, José Medina Mora. Entre las principales exigencias del gremio periodístico está la falta de respeto a la libertad de expresión y de opinión.

Durante la mesa de análisis se destacó que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con 43 comunicadores asesinados en lo que va de la actual administración.

Se hizo una petición de que, a quien llegue a la presidencia, garantice que haya condiciones para que periodistas y comunicadores realicen su labor. Un gran apoyo para el país siempre han sido las organizaciones civiles que velan por el respeto a los derechos de grupos vulnerables.

Por eso, para la mesa de diálogo de “Reconstrucción de la paz desde la sociedad civil”, se contó con la participación de María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común; Orlando Camacho, Director general de México SOS; Padre Jorge Atilano, de la Compañía de Jesús; Obispo Juan Carlos Arcq Guzmán, de la Conferencia del Episcopado Mexicano; Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México; y María Herrero Magdaleno, Madre Buscadora.

Este espacio estuvo moderado por el Vicepresidente de Centros Empresariales Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.

Este sector destacó que se debe desmilitarizar el país y que se necesita trabajar en el mejoramiento de las policías municipales y el apoyo a los gobiernos locales, porque esos sectores son débiles ante la situación con el crimen organizado y muchas veces, terminan cediendo a estos grupos.

Destacó que para reconstruir el tejido social, se debe empezar desde los sectores más pequeños y vulnerables como las infancias y las comunidades lejanas y de bajos recursos.

En COPARMEX consideramos que contar con seguridad que garantice el ejercicio de nuestras libertades, es un elemento imprescindible para el desarrollo de las personas.

No hay ni habrá 3 transformación de la sociedad si no hay seguridad, si no se privilegia el respeto a la vida, a la integridad de la gente y si no se garantiza la libertad a construir un patrimonio.

Las conclusiones y propuestas que surgieron de este Foro de Seguridad, se convertirán en componentes clave del Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo que se está presentando a las y los candidatos a un cargo de elección popular y se les invitará a firmarlo como un compromiso público con el mejoramiento de México.

En COPARMEX, después de este foro, reiteramos que: Nadie es mejor que todos juntos. #SeguridadJusticiayPaz