Correos de México suspende el envío de paquetes a EU; este es el motivo

Correos de México suspenderá los envíos de postales y paquetería a Estados Unidos a partir de este 27 de agosto, debido a que el gobierno de Donald Trump canceló el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a los 800 dólares (alrededor de 14 mil 936 pesos).

La exención conocida como de “minimis” aplicará para todos los países, por lo que el Gobierno estadounidense cobrará impuestos a los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo y con independencia del valor de las mercancías. La medida en ese país entrará en vigor este 29 de agosto, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“En este sentido, México se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos”, de acuerdo con un comunicado conjunto de SRE con el Servicio Postal Mexicano.

“México continúa el diálogo con autoridades de Estados Unidos, así como con organismos postales internacionales, con el fin de definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías”.

Países frenan envíos

La agencia postal de la ONU informó el martes que los servicios postales de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles que el presidente Donald Trump planea imponer a través de la orden ejecutiva 14324.

Esta decisión provocó una oleada de anuncios por parte de servicios postales en países como Bélgica, Alemania, España, Francia, India, Australia o Nueva Zelanda, que suspendieron los envíos de paquetes con destino a Estados Unidos.

“Los operadores postales de 25 países miembros notificaron a la Unión Postal Universal (UPU) haber suspendido sus servicios postales salientes hacia Estados Unidos debido a las incertidumbres relacionadas con los servicios de tránsito”, indicó la UPU en un comunicado.

“Estas suspensiones permanecerán en vigor a la espera de información más detallada sobre la implementación de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses“, añadió la institución de la ONU.

Paquetes serán sometidos a aranceles de hasta 50%

Los paquetes serán sometidos desde el viernes a las mismas tasas aduanales aplicadas a las otras importaciones provenientes de los países de origen. Por ejemplo, 15 por ciento para los países de la Unión Europea (UE) o 50 por ciento para India.

Solo los envíos entre particulares de un valor de menos de 100 dólares (86 euros) siguen exentos de derechos.