Corresponde al INE fijar límites a propaganda en redes, señala Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde al Instituto Nacional Electoral establecer límites a la propaganda política difundida en redes sociales, luego de que la regulación de bots y otros mecanismos digitales contenida en su iniciativa de reforma electoral no fue aprobada por el Congreso de la Unión.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, sostuvo que el organismo electoral debe definir las reglas aplicables a ese tipo de propaganda, al ser la autoridad encargada de organizar las elecciones en el País.

“Ellos tienen que definir reglas, características de, pues, lo que es la propaganda de las redes sociales, porque nosotros buscamos que esto quedara en la ley electoral, no se aprobó”, declaró.

Sheinbaum Pardo añadió que, desde su perspectiva, es el INE quien debe fijar al menos las limitantes en términos de la propaganda difundida por esas plataformas.

La Presidenta de la República abordó el tema tras ser cuestionada respecto a las declaraciones del ex Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien advirtió sobre el uso de bots y redes digitales para influir en el voto y en los procesos electorales.

Petro formuló esos señalamientos después de reunirse con la Presidenta en Palacio Nacional durante la semana previa.

En febrero de 2026, al presentar su iniciativa de reforma electoral, Sheinbaum Pardo propuso regular el uso de Inteligencia Artificial y prohibir bots y otros mecanismos artificiales en redes sociales durante los procesos electorales.

La propuesta contemplaba otorgar al INE facultades para ordenar el retiro de campañas que identificara como operadas mediante bots. El planteamiento no prosperó en el Congreso de la Unión.

La Presidenta explicó las diferencias que existen entre los sistemas electorales de México y de Colombia, y destacó que en el territorio nacional son ciudadanos seleccionados por el INE quienes reciben y cuentan los votos.

Volvió a acusar la existencia de redes financiadas para realizar campañas de propaganda política en distintos países, particularmente en América Latina.

Sostuvo que frente a esas operaciones corresponde denunciarlas y mantener el trabajo de información directa a la población respecto a las acciones y los programas del Gobierno federal.