Corte apenas notificó al SAT sobre adeudos de Salinas Pliego, dice Sheinbaum; dará a conocer procedimiento para cobro de impuestos

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas notificó al Servicio de Administración Tributaria sobre las resoluciones respecto a los adeudos por créditos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego.

En conferencia matutina, la Mandataria dijo que el caso de Salinas Pliego se trata de un tema jurídico y no político, por lo que debe ser llevado por el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Pero es importante que se conozca aquí qué dicen las leyes y cuál fue la resolución de la Corte. Apenas la Corte notificó al SAT”, sentenció Sheinbaum.

Detalló que posteriormente se dará a conocer cuáles son los procedimientos, con base en la ley, para el cobro de impuestos que determinó la Suprema Corte.

“Entonces, es importante que aquí se conozca, porque ha sido eh un tema que se ha tocado aquí en la mañanera y que además la gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos, donde ya la Corte definió un criterio y una resolución”.

En noviembre, el pleno de la Suprema resolvió el tema de amparos de empresas de Salinas Pliego y determinó obligarlo a pagar adeudos por créditos fiscales.

El pasado 19 de noviembre, el máximo tribunal del país resolvió que Nueva Elektra del Milenio debía cubrir poco más de 67 millones de pesos por adeudos fiscales.

La decisión llegó días después de que el pleno desechó siete amparos de Elektra y TV Azteca que lo obligan a pagar más de 50 mil millones de pesos.



Caso de casinos de Salinas Pliego

Respecto a los casinos vinculados al empresario, un juez ordenó a la Secretaría de Gobernación revocar la sanción previa para permitir nuevamente su operación. Ante ello, la mandataria dijo que no existía “ninguna razón” para que se emitiera dicha resolución que revierte el castigo.

Cuestionada por si existe algún llamado al Tribunal de Disciplina Judicial, la Mandataria dijo que revisarán si hay necesidad de esto.

“Pues vamos a ver si es necesario. Nosotros no podemos, tiene que venir de la propia del propio poder judicial. Entonces, desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de Secretaría de Gobernación a la siguiente instancia. Vamos a ver qué dice la siguiente instancia”.