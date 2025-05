Corte desecha denuncias contra Yasmín Esquivel por supuesto plagio de tesis

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el 3 de marzo de 2025 las denuncias presentadas contra la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el caso del supuesto plagio a la tesis de licenciatura, presentada en 1987, casi idéntica a la que el alumno Édgar Ulises Báez, defendió un año antes que ella, en 1986.

En sesión privada, en la que participó Esquivel Mossa, el Pleno de la Corte -que notificó la resolución este 30 de mayo de 2025- estableció, en el caso turnado a Juan Luis González Alcántara, que los ministros no podrían ser sujetos a sanciones por responsabilidad administrativa, porque no existía un marco legal que lo permitiera, por lo que todas las denuncias de este tipo debían ser desechadas.

”Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se le has conferido”, explicó el fallo del Pleno, que derivó de una consulta planteada por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, de la SCJN.

El fallo de la Caronte también estableció que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que iniciaría funciones en septiembre de 2025, tampoco podría fincar responsabilidades a integrantes de la SCJN, ya que la Constitución sólo permitía que fueran removidos del cargo por juicio político, o por juicio de procedencia, para ser acusados penalmente por algún delito, es decir, que contaban con garantías especialmente reforzadas.

Asimismo, decidió que no se podía seguir aplicando un Acuerdo General que aprobó en 2005, el cual preveía un procedimiento para atender quejas y denuncias de este tipo contra los ministros, además de que facultaba al Pleno de la SCJN para sancionarlos.

”Asumir lo contrario, nos llevaría a una conclusión poco sostenible, a saber, que el texto constitucional dispone garantías de la independencia judicial especialmente reforzadas frente a responsabilidad política y penal atribuida a ministras y ministros, pero ninguna garantía frente a la responsabilidad administrativa, que es susceptible de producir, con mucha mayor facilidad que las primeras, la perturbación e interrupción de las atribuciones del máximo tribunal de justicia del país”, justificó.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó, en definitiva, el 4 de diciembre de 2024, que la UNAM no podría sancionar a Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso del supuesto plagio a la tesis de Licenciatura en Derecho.