Corte desecha primer amparo de Grupo Elektra; Salinas Pliego deberá pagar crédito fiscal por $33,306 millones

Por unanimidad de votos, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo directo en revisión 6321/2024 promovido por la empresa Grupo Elektra, por lo que Ricardo Salinas Pliego deberá pagar el crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, correspondiente al ejercicio 2013 por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

Así lo resolvieron al acordar aprobar el recurso de reclamación 544/2024, interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otras autoridades fiscales en contra de la admisión del amparo de Grupo Elektra, realizado por la antigua presidencia de la Corte.

Al estudiar el asunto, la ponencia del Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García determinó que la admisión del amparo fue incorrecta, pues la cuestión constitucional planteada por la empresa sobre el régimen de consolidación fiscal y otras normas carecía de “interés excepcional” debido a la existencia de precedentes judiciales.

“Se considera fundado el recurso de revisión porque no debió admitirse el amparo directo en revisión, toda vez que a pesar de que está involucrado un tema de inconstitucionalidad de normas generales, carece de excepcionalidad porque ya existen precedentes de esta Corte que resuelven las problemáticas que se encuentran planteadas”, señaló el Ministro durante la sesión del pleno.

Por lo que las ministras y ministros declararon fundado el recurso de reclamación de las autoridades hacendarias, revocaron el acuerdo de admisión y desecharon el amparo directo en revisión por el crédito fiscal de 33 mil millones de pesos, el adeudo más grande que tiene Grupo Salinas con el Gobierno federal.

Durante la sesión de la Corte, el pleno también resolvió por mayoría de votos que fue legal el impedimento 33/2024 planteado por Grupo Elektra para que las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa no conocieran del amparo directo en revisión 6321/2024, ni del recurso de reclamación 159/2025 que versó sobre el mismo asunto.

Este asunto deriva de que en el año 2015 se llevó a cabo un proceso de auditoría a la empresa Grupo Elektra, derivado de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente, proceso por el cual en septiembre de 2018 se le impuso un crédito fiscal a dicha empresa.

Durante la sesión de este jueves se espera que el máximo tribunal del país resuelva sobre otros tres amparos del empresario Salinas Pliego, por los que deberá pagar más de 50 mil millones de pesos.