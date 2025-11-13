Corte falla en contra de Salinas Pliego en siete amparos; deberá pagar más de $50 mil millones por adeudos fiscales

Por unanimidad de votos, el pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó en su totalidad siete de los nueve amparos interpuestos por el equipo legal del empresario Ricardo Salinas Pliego contra el adeudo de créditos fiscales de sus empresas Elektra y TV Azteca, por lo que deberá pagar más de 50 mil millones de pesos.

Así lo hizo al resolver los cuatro amparos directos en revisión cuyos proyectos de sentencia fueron elaborados por las ponencias del Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte, y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González; así como otros tres recursos de reclamación que al determinarse destrabaron otros tres amparos pendientes.

De esta forma, el empresario deberá pagar un total de 50 mil 409 millones 791 mil 495 pesos, por adeudos de sus empresas de los años fiscales 2008 al 2016, suma que aumentará cuando resuelvan los últimos dos amparos pendientes en el máximo tribunal del País.



El primer asunto que resolvió la Corte fue por más de 33 mil millones de pesos

El primer recurso que desechó la Corte fue uno relativo al amparo directo en revisión 6321/2024, promovido por la empresa Grupo Elektra para evitar pagar 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, correspondiente al ejercicio 2013 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

A través de un recurso de reclamación, la ponencia del Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García determinó que la admisión del amparo fue incorrecta, pues la cuestión constitucional planteada por la empresa sobre el régimen de consolidación fiscal y otras normas carecía de “interés excepcional” debido a la existencia de precedentes judiciales.

En este asunto, el pleno también resolvió por mayoría de votos que fue legal el impedimento 33/2024 planteado por Grupo Elektra para que las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa no conocieran del amparo directo en revisión 6321/2024, ni del recurso de reclamación 159/2025 que versó sobre el mismo asunto, por lo que pudieron participar.



En ‘fast track’ resuelven cuatro amparos

El segundo asunto que resolvió la Corte fue el referente al amparo directo en revisión 5654/2024, por el que Grupo Elektra evitaba pagar mil 431 millones 466 mil 606 pesos, mismo que las ministras y ministros desecharon porque “no satisface el requisito de ser un asunto importante y trascendente”, según lo señaló la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente del asunto.

En este caso, la Ministra Lenia Batres no pudo participar debido a que fue declarada impedida por la antigua integración de la Suprema Corte a hacerlo.

El tercer asunto que resolvieron por mayoría de votos fue el amparo directo en revisión 5608/2025, por un adeudo de 2 mil 404 millones de pesos de la misma empresa, mismo que fue desechado a propuesta de la Ministra María Estela Ríos González. Este asunto fue el único que recibió solo seis votos, a diferencia del resto.

“El asunto carece de interés excepcional, toda vez que efectivamente los argumentos planteados por la recurrente los hace depender de situaciones particulares, de ahí que se propone desechar el asunto”, señaló la Ministra.

El cuarto y quinto asuntos que aprobaron las y los ministros fueron los relativos a los amparos directos en revisión 5145/2025 y 5731/2025, de Grupo Elektra y TV Azteca, respectivamente, por una cantidad total de 5 mil 767 millones 136 mil 314 pesos, elaborados por la ponencia del Ministro Hugo Aguilar, presidente de la Corte.

“Propongo desechar el amparo porque resulta improcedente. Se considera así porque el recurso intentado no cumple con el primer requisito de procedencia, relativo a la existencia de una cuestión propiamente constitucional”, sentenció el Ministro.



Corte da la razón a la Secretaría de Hacienda

Finalmente, la Suprema Corte también resolvió los recursos de revisión 547/2025 y 566/2025, relativos a un adeudo por 2 mil 447 millones 748 mil 540 pesos y 4 mil 916 millones de pesos de Grupo Elektra y TV Azteca, respectivamente, que destrabaron de igual forma el pago total de los amparos.

En ambos asuntos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la que impugnó los acuerdos por los cuales la presidencia de la Corte admitió a trámite los amparos. Al resolverlos determinaron dejar firmes las sentencias.

Ahora, solo falta que la Corte resuelva los amparos directos en revisión 3842/2024 y 2526/2025, de las empresas Nueva Elektra del Milenio y TotalPlay, respectivamente, por los que el empresario debe aún 712 millones de pesos.

Ambos asuntos están en manos de la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama, pero aún no se cuenta con los proyectos de sentencia de ninguno de ellos.