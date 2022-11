Corte Penal Internacional está reuniendo pruebas contra Calderón, afirma titular de Segob

MÉXICO._ Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aseguró, el 31 de octubre de 2022, que la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene activa una investigación contra Felipe Calderón Hinojosa, ex titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante su mandato en México.

La CPI es un tribunal permanente, sede en La Haya, Holanda, con vocación universal, de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, creado por medio del Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998, con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido crímenes como el genocidio, de lesa humanidad y de guerra.

El funcionario federal sostuvo que la CPI está en proceso de integración del expediente y en la búsqueda de pruebas para procesar el caso. Asimismo, consideró que, aún cuando han pasado años del Gobierno encabezado por Calderón Hinojosa, es probable que los responsables de la muerte de soldados y civiles, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, logren pagar por sus responsabilidades.

“Aquí les digo, porque después se malinterpretan las cosas, y a ustedes se los digo, sí hay, desde luego, una denuncia penal internacional presentada en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, en contra, entre otros, de Felipe Calderón Hinojosa”, dijo el titular de la SEGOB, en el Congreso de Oaxaca.

“Para ser más precisos les voy a dar el dato, la denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional y sabemos que está en periodo de integración o que están allegándose todas las pruebas suficientes”, aseveró el funcionario federal.

“Por eso nosotros hemos sostenido que el brazo de la justicia tarda en llegar, pero llegará y quiénes la hicieron, tengan la seguridad que la van a pagar. Porque ya el número dos del Gobierno [de Calderón Hinojosa] está detenido (Genaro García Luna) y pues ahora tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias. Esa denuncia (contra Calderón Hinojosa), esta investigación, está presentada en la Corte Penal Internacional”, insistió López Hernández.

El titular de la SEGOB indicó que ahora los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) no se quieren acordar que la mañana del 6 de diciembre de 2006, el entonces presidente Calderón Hinojosa instruyó al Ejército mexicano a que iniciara una “absurda guerra” en contra del crimen organizado, en la que murieron “muchos militares que fueron enviados a una guerra, a la que ni siquiera conocían el territorio, porque no lo trabajaron o no los instruyeron”.

En noviembre de 2011, Netzaí Sandoval Ballesteros, actual titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), entregó al entonces fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, un expediente en el acusa crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en México durante el Gobierno encabezado por Calderón Hinojosa, a quien pidió investigar y, en su caso, sancionar.

La denuncia hace referencia a desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales, reclutamiento de menores como combatientes y ataques a hospitales. Además, identifica a los máximos responsables de los delitos cometidos en México, entre los que señala a Guilherme Galván y a Genaro García Luna, entonces titulares de la secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Seguridad Pública (SSP), respectivamente, así como a los líderes de los cárteles de la droga.

Además, en diciembre de 2021, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) e Idheas Litigio Estratégico, en conjunto con la Federación Internacional de los Derechos Humanos, denunciaron ante la CPI, la perpetración de actos de tortura como crímenes de lesa humanidad, durante los sexenios de Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por hechos ocurridos entre 2006 y 2018.

Las organizaciones analizaron 197 casos de tortura cometidos por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 166 recomendaciones, relacionadas con crímenes que fueron perpetrados de manera sistemática y generalizada durante esos dos gobiernos.