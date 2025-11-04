Corte rechaza suspender siete juicios fiscales contra Salinas Pliego por 33 mil millones de pesos

El ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó suspender la discusión de siete juicios fiscales que tiene pendientes el empresario Ricardo Salinas Pliego por más de 33 mil millones de pesos.

De acuerdo con listas de notificación de la Corte, a través de sus dos empresas Grupo Elektra y TV Azteca, el empresario solicitó al ministro Hugo Aguilar suspender el fallo en siete juicios fiscales que enfrenta hasta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) resolviera una solicitud de ajuste de créditos.

Según uno de los escritos presentados por Elektra, desde el pasado 17 de octubre de 2025 Grupo Salinas solicitó al SAT un ajuste de créditos fiscales buscando una modificación en la deuda del conglomerado, para lo cual la empresa presentó un acuse de recibo de su petición.

Sin embargo, la presidencia de la Corte negó suspender el fallo al asegurar que no existe disposición legal que faculte al ministro presidente para suspender el juicio.

Esta misma situación se repitió en los siete recursos promovidos por las empresas del empresario Salinas Pliego, por la que busca evitar el pago de más de 33 mil millones de pesos de deuda fiscal, entre multas, recargas y actualizaciones correspondientes a ejercicios fiscales entre 2008 y 2024.

Además, el empresario promovió seis nuevos impedimentos contra ministros de la Corte con el fin de que no puedan participar en los juicios; aunque cinco de ellos fueron desechados.

Corte batea solicitudes de Salinas Pliego

Desde el pasado 27 de octubre se dio a conocer que la nueva Suprema Corte bateó de dos solicitudes realizadas por Ricardo Salinas Pliego, por las que el empresario buscaba que los nueve ministros de la Corte se declararan impedidos para resolver de manera definitiva sobre dos juicios abiertos en su contra por más de 34 mil millones de pesos.

Se trata de los impedimentos 63/2025 y 64/2025 interpuestos por Grupo Elektra, propiedad del empresario mexicano, a través de los cuales solicitó al máximo tribunal del país se declararan impedidos a los ministros Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

A través de dichos impedimentos, Salinas Pliego también buscaba que se declarara impedidas a las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra para conocer de los amparos en revisión 6321/2024 y 5654/2024.

Sin embargo, en ambos asuntos la Suprema Corte determinó desechar de plano ambos impedimentos promovidos por Grupo Elektra, ordenando enviar un billete de depósito a la Tesorería de la Federación para “hacer efectiva la multa impuesta a la promovente”.

Salinas Pliego vs Sheinbaum

Aunque hasta el momento Salinas Pliego se ha visto reacio a reconocer los adeudos que enfrenta con el Gobierno, en septiembre de 2025 el empresario pidió a la presidenta instalar una “mesa de negociación” para abordar los impuestos que tienen sus empresas en México, luego de que la mandataria lo señaló por una supuesta defraudación fiscal en Estados Unidos.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió que la ley no se negocia, pero no descartó la posibilidad de diálogo para abordar el adeudo del empresario.

Finalmente, el empresario aseguró que solicitaría al SAT que le informe sobre el adeudo de impuestos que tiene su conglomerado de empresas dentro del llamado Grupo Salinas con el Gobierno de México, asegurando que liquidará la cantidad “en menos de 10 días”.

En conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Grupo Salinas no necesita reunirse con el SAT o llegar a ningún acuerdo para poder liquidar el millonario adeudo de impuestos que supuestamente tienen sus empresas.

“Sencillamente, hoy pueden pagar, solicitan a su contador o a su representante que pida la línea de captura y a partir de hoy pueden pagar, no se necesita ningún acuerdo”, le respondió la mandataria federal.