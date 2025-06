$!Cosme transformó su vida y la de Bahía de Kino tras conocer el llanto de las tortugas; ahora cuida a 900

A Cosme Damián Becerra alguna vez le dieron una tortuga para matarla. Se lo ordenó una autoridad en Bahía de Kino, un pueblo de tradición pesquera de la costa sonorense, a 107 kilómetros de la capital de la entidad, Hermosillo. Él y su esposa, Mónica Esquer, la metieron a la regadera, pegada a la pared que quedaba a un costado de su cama.

La mantuvieron ahí, viva, varios días, echándole agua. Los acompañó durante noches en las que –asegura Mónica– escuchaban su clamor. Ella la miraba, y afirma haber visto lágrimas que rodaban por el baño. Le comentó a su esposo que parecía como si fuera una mujer. Cosme le pedía no mortificarlo más, porque él también la escuchaba y la veía. No sabía qué hacer, y su esposa insistía en que no la matara. Cosme no pudo hacerlo, y jamás volvió a agarrar una tortuga con ese fin.

“Como que la tortuga quería que supiéramos que algo estaba mal. Nosotros aprendimos mucho con esa tortuga; ha sido muy difícil dejar de ser pescador para él, y ha perdido algunas cosas como pescador pero ganó otras cuidando el mar: ahora saca tortugas para monitorearlas y así vuelve a vivir la emoción de ser pescador”, relata Mónica en el documental El llanto de las tortugas, dirigido por Jaime Villa Galindo y distribuido por Jacalito Films.