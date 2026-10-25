Crecen presiones en el INE; Taddei dice a consejeros que ‘no se va’

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, expresó a sus compañeros del Consejo General que no dejará el cargo, en medio de los cuestionamientos por su relación con un proveedor de materiales electorales y de las exigencias de investigar posibles irregularidades en las contrataciones del organismo

Una de las personas consejeras presente en la reunión virtual del sábado confirmó a Animal Político que Taddei les manifestó que “no se va”, después de una semana de señalamientos contra ella y colaboradores de su oficina, que derivaron en reclamos dentro del propio instituto y entre legisladores de Morena.

De acuerdo con La Jornada, la presidenta sostuvo ante las consejerías que los señalamientos son “un asunto político”, aseguró sentirse “tranquila” y argumentó que permanecería en el cargo para proteger a la institución.

El diario precisó que Taddei no participó en un primer encuentro sobre la selección de consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), sino que comunicó su decisión en una conversación posterior entre las consejerías.



Renuncia de Taddei sería insuficiente; Ramírez Cuéllar plantea juicio político

Su decisión de permanecer al frente del organismo coincidió con nuevas exigencias de rendición de cuentas, entre ellas la del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien advirtió ayer que una eventual renuncia sería insuficiente y sostuvo que Taddei debe asumir la responsabilidad política y jurídica que le corresponda por sus actos u omisiones en el cargo, y pidió que las investigaciones continúen independientemente de que decida permanecer o separarse de la presidencia.

“La renuncia será, en todo caso, un acto insuficiente. En caso de responsabilidad debe caer todo el peso de la ley”, afirmó Ramírez Cuéllar en un posicionamiento, en el que llamó a esclarecer los hechos, determinar si existe responsabilidad y presentar las denuncias que correspondan.

En ese documento, el legislador señaló la posibilidad de someter a la funcionaria a juicio político: “De acuerdo con los artículos 109, fracción I, y 110 de la Constitución, la Consejera General del INE se encuentra entre quienes pueden ser sujetos de juicio político”.

Explicó que la denuncia debe presentarse ante la Cámara de Diputados y que corresponde a la Subcomisión de Examen Previo revisar si existen elementos suficientes para darle trámite, mientras que una resolución condenatoria podría derivar en la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“La renuncia es un acto personal. Pero la responsabilidad institucional es ir a fondo en las investigaciones. La Constitución y la ley establecen el procedimiento”, señaló Ramírez Cuéllar, quien agregó que, si Taddei deja el cargo, sería urgente designar a otra persona para conducir al organismo ante la proximidad de las elecciones de 2027.



De los reportajes a los reclamos en el Consejo General

Durante la semana, reportajes publicados en medios de comunicación expusieron vínculos entre personal de la presidencia del INE y empresas proveedoras de materiales electorales, además de imágenes de la cercanía de Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Las publicaciones señalaron que un trabajador registrado como chofer figuraba como apoderado de una contratista y que un exfuncionario de Administración había representado a compañías proveedoras, lo que abrió cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

El miércoles, Taddei ofreció un mensaje a medios sin aceptar preguntas, en el que negó tener empresas favoritas, anunció una plataforma para consultar las contrataciones y dijo que pediría una nueva revisión a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque no explicó su relación personal con Hernández Casillas. Reconoció que las personas señaladas habían trabajado en el instituto, pero aseguró que ya no laboraban ahí, sin precisar sus funciones ni las fechas de salida.

Al día siguiente, durante la sesión extraordinaria del Consejo General, consejerías y representantes partidistas reclamaron explicaciones, mientras que representantes de partidos pidieron que dejara el cargo durante las investigaciones. Taddei no respondió sobre su relación con el proveedor y leyó un mensaje en el que afirmó que no cedería ante las presiones, además de interrumpir al representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Suárez Licona, para exigirle que se ajustara al punto del orden del día.

En la noche del viernes, la presidencia del INE difundió otro comunicado en el que respaldó la investigación de la ASF, defendió que su actuación se ha apegado a la ley y señaló que se realizaron relevos en áreas ejecutivas y administrativas, además de ofrecer la documentación a las autoridades para que determinen las responsabilidades con base en expedientes y pruebas.



‘La consejera presidenta es la principal responsable de la crisis de confianza’: OPINE

En un posicionamiento difundido ayer, el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) sostuvo que los señalamientos recaen principalmente sobre Taddei y el equipo que designó, pero sus efectos alcanzan a toda la institución, por lo que pidió una respuesta transparente y que las decisiones se tomen de manera colegiada.

“La consejera presidenta es la principal responsable de la crisis de confianza que hoy enfrenta el árbitro electoral. Su responsabilidad política es innegable, independientemente de lo que determinen las investigaciones”, señaló el observatorio, que también advirtió que una eventual salida tendría consecuencias para la integración y el funcionamiento del Consejo General.

Si Taddei permanece en el cargo, planteó, debe impulsar el esclarecimiento de los hechos, someter al Consejo General las decisiones que ha tomado por su cuenta al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso en 2024 y evitar cualquier interferencia en las investigaciones, mientras que, si se requiere una presidencia provisional, llamó a elegirla por unanimidad.

A las críticas se sumó ayer el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, quien cuestionó en redes sociales las relaciones personales y familiares de Taddei con el contratista, pero también puso el foco en la independencia de un eventual relevo: “Tiene la oportunidad de nombrar a alguien con dignidad, experiencia y liderazgo”, escribió Ugalde, al llamar al gobierno a corregir el rumbo del instituto.