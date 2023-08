De “criminal” calificó Ricardo Anaya el que los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública no reconozcan los errores en los contenidos de los libros de texto gratuitos, para el ciclo escolar 2023-2024.

A través de un video que publicó en Twitter, el político recordó que un par de semanas antes fue de los primeros en alertar respecto a la ausencia de un libro de matemáticas y de la ideología partidista que se encontraba en los materiales educativos.

“Cada vez salen cosas peores [...] En una imagen del sistema solar, ponen a la Tierra en la misma órbita que Saturno y Urano, y ponen a la Tierra más lejos del Sol que Júpiter”, ejemplificó el ex candidato presidencial.

Asimismo, Anaya denunció errores en fracciones, así como el “inexplicable” error en la fecha de nacimiento del ex Presidente Benito Juárez.

“Todo mundo sabe que Benito Juárez nació el 21 de marzo. Por eso ese día no hay clases y no se trabaja; pues en los libros de la 4T también en eso se equivocaron y pusieron que nació el 18 de marzo”, acusó el también ex Diputado.