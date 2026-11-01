$!Crisis del agua en Guadalajara: En qué consiste el plan de acueductos y modernización

Los gobiernos federal y de Jalisco anunciaron un plan de inversión de aproximadamente 25 mil millones de pesos para atender los problemas de abastecimiento y mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

El proyecto fue presentado el 28 de octubre pasado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quienes plantearon una estrategia conjunta para renovar la infraestructura hidráulica, construir nuevos acueductos y mejorar el tratamiento del agua que llega a los hogares.



¿Qué pasó con el agua en Guadalajara?

La Zona Metropolitana de Guadalajara lleva varios años enfrentando problemas con el suministro de agua potable. Desde 2019, habitantes de distintos municipios han reportado que el líquido que llega a sus viviendas presenta características como turbiedad, coloración amarillenta o café y malos olores.

La situación se agravó durante 2026, cuando comenzaron a circular más reportes de agua con sedimentos y posibles contaminantes. Algunos habitantes también denunciaron irritación en la piel y los ojos, así como la presencia de bacterias y metales pesados en el líquido que salía del grifo.

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) analizó 256 muestras de agua en 110 colonias de la zona metropolitana y los resultados reportaron presencia de plomo en 32 muestras, mercurio en 17 y coliformes fecales en seis puntos.

La problemática provocó movilizaciones por parte de los ciudadanos afectados. El 11 de octubre, miles de personas marcharon por las calles de Guadalajara para exigir agua limpia y soluciones a los problemas de abastecimiento.

Entre las causas identificadas están el deterioro de las plantas potabilizadoras, la contaminación de las fuentes de suministro y las descargas irregulares de aguas residuales.



¿En qué consiste el plan para mejorar el agua en Guadalajara?

El Plan de Solución para el Agua Potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara contempla una inversión conjunta de alrededor de 25 mil millones de pesos para mejorar tanto la cantidad como la calidad del agua que reciben las familias de la región.

El Gobierno federal aportará 14 mil 500 millones de pesos, mientras que la administración de Jalisco contribuirá con aproximadamente 10 mil 200 millones para la ejecución del plan.

Los recursos se destinarán principalmente a construir dos nuevos acueductos, modernizar plantas potabilizadoras, rehabilitar colectores y realizar trabajos de saneamiento para reducir la contaminación de las fuentes de abastecimiento.



¿Qué obras contempla el nuevo plan para resolver la crisis del agua?

El proyecto contempla intervenciones tanto del Gobierno federal como de la administración estatal. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estará a cargo de los nuevos acueductos, mientras que el gobierno de Jalisco realizará obras complementarias para mejorar el tratamiento y la distribución del recurso.