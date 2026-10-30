$!Crisis del INE: Sheinbaum señala a Córdova por contratos con proveedores bajo investigación

En medio de la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral tras la renuncia de Guadalupe Taddei, las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos y los cuestionamientos sobre la relación de funcionarios con empresas proveedoras, la Presidenta Claudia Sheinbaum acusó al ex presidente del organismo, Lorenzo Córdova, de mantener durante su gestión el esquema de contratación que permitió a dos empresas concentrar los contratos para producir materiales electorales. Durante su conferencia matutina de este viernes, la Mandataria sostuvo que el problema no comenzó con la administración de Taddei, sino que tiene antecedentes de más de dos décadas y se mantuvo durante la presidencia de Córdova, quien, afirmó, conocía la existencia de un monopolio de proveedores. También responsabilizó al Consejo General que él encabezó de nombrar, desde 2014, a los consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE), que posteriormente contrataron a las mismas empresas. Entre esos nombramientos estuvo el de Guadalupe Taddei como presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, antes de que llegara a la presidencia del INE en 2023.

Los señalamientos ocurren mientras el INE revisa posibles responsabilidades por las contrataciones realizadas durante la gestión de Taddei, quien renunció el 26 de octubre en medio de cuestionamientos sobre presuntas anomalías en contratos y posibles vínculos entre funcionarios y proveedores. La presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, informó que las consejerías analizan dar vista a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano Interno de Control para que se investiguen las posibles irregularidades. Sheinbaum sostuvo que la revisión no debe limitarse a la administración saliente, sino abarcar todas las etapas del instituto y a los funcionarios que participaron en la construcción y continuidad del esquema de contratación. Por ello, pidió transparentar las licitaciones, permitir la participación de más empresas y fortalecer Talleres Gráficos de México para que produzca la mayor parte del material electoral.

Sheinbaum señala a Córdova por mantener contratos con las mismas empresas Durante la conferencia, la presidenta explicó que la concentración de los contratos para fabricar materiales electorales tiene antecedentes en 1999 y 2005, cuando se registraron escándalos relacionados con proveedores de insumos para los organismos electorales. Sostuvo que, pese a esos antecedentes, las mismas empresas continuaron participando en las contrataciones del INE y de los institutos electorales estatales, incluso después de la reforma electoral de 2014, que modificó la integración de las autoridades locales y otorgó al organismo nacional la facultad de designar a sus consejeros. Sheinbaum señaló que, antes de esa reforma, los integrantes de los institutos electorales estatales eran nombrados en las propias entidades, pero a partir de 2014 la designación quedó en manos del Consejo General del INE. La Mandataria responsabilizó al órgano encabezado por Córdova de haber nombrado a los consejeros de los OPLE que posteriormente contrataron a los mismos proveedores para adquirir materiales electorales. “Y eso inicia con Lorenzo Córdoba en 2014 con la reforma electoral que hace Peña Nieto vinculada con el famoso Pacto por México”, dijo. Como parte de sus señalamientos, Sheinbaum recordó que Córdova reconoció públicamente la existencia de un grupo reducido de empresas que concentraba los contratos para fabricar materiales electorales, particularmente para los organismos locales. En una declaración retomada durante la conferencia, el ex consejero señaló que conocía los antecedentes de ese esquema y recordó un escándalo ocurrido hace más de dos décadas, relacionado con una empresa que involucró a funcionarios electorales locales del Estado de México y Guerrero. “De los órganos electorales locales, había una especie de monopolio que implicaba algunas pocas empresas que prácticamente se repartían el mercado. Eso es un problema que estaba ahí desde antes”, reconoció Córdova.

La Presidenta utilizó esa declaración para cuestionar que, pese a conocer los antecedentes, el ex presidente del INE no hubiera modificado los lineamientos de contratación durante su administración. Sheinbaum también recordó que Guadalupe Taddei fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 por el Consejo General que encabezaba Córdova. Señaló que ese antecedente muestra que la integración de los organismos locales y el esquema de contratación que ahora está bajo revisión se relacionan con decisiones tomadas antes de que Taddei llegara a la presidencia del INE en 2023. Sheinbaum aclaró que, aunque considera que Taddei traicionó la confianza depositada en ella al participar en las contrataciones cuestionadas, el problema no se limita a su administración. “Los contratos que se hicieron con esta empresa y otras no viene del 23 ni el 24, viene de lejos”, sostuvo.

La crisis del INE por las contrataciones durante la gestión de Taddei Los señalamientos contra Córdova se producen mientras avanzan las investigaciones sobre posibles irregularidades en contratos asignados durante la presidencia de Guadalupe Taddei, quien presentó su renuncia el lunes. Entre las empresas bajo investigación se encuentran Corporativo Zeg, Cajas Graf y TOL Producciones, relacionadas con un contrato por 197 millones de pesos para suministrar materiales de la elección judicial de 2025, de acuerdo con investigaciones periodísticas. La Unidad de Inteligencia Financiera indaga a siete proveedoras por posibles prácticas de simulación de competencia y triangulación de recursos, mientras que la ASF abrió una investigación de oficio sobre presuntas anomalías en las contrataciones, posibles conflictos de interés y colusión. Por su parte, el Órgano Interno de Control del INE investigaba desde 2025 posibles irregularidades en contrataciones públicas, entre ellas eventuales conflictos de interés, uso irregular de recursos y simulación del cumplimiento de requisitos.

La información presentada por ese órgano ante la Cámara de Diputados señala que las indagatorias involucran al menos a 15 funcionarios y ex funcionarios, ocho particulares y 18 empresas. El miércoles, la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que el Consejo General analizaba dar vista a la ASF y al OIC para que se deslindaran responsabilidades por posibles irregularidades durante la administración de Taddei. Después de una reunión privada de tres horas con las otras consejerías, Cruz García explicó que los integrantes del Consejo General revisaron las acciones que podrían emprender y los expedientes relacionados con el desempeño de los mandos del instituto. La consejera presidenta precisó que todavía no existía una determinación definitiva sobre la presentación de las vistas, pero aseguró que resolverían el asunto en breve. “Si terminan evaluándose jurídicamente que también tenemos la responsabilidad de dar alguna vista, se tendrá que dar”, sostuvo. Las investigaciones también involucran al empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado como apoderado de Cajas Graf y quien apareció en un video con Taddei durante una celebración de la Independencia de México. De acuerdo con las indagatorias, tres funcionarios de la administración anterior renunciaron a sus cargos después de que las consejerías acordaron solicitar sus salidas como parte de una revisión de los puestos de decisión del instituto. Las renuncias no implican que se hayan acreditado responsabilidades administrativas o penales.