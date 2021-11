MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este lunes que si el Partido Revolucionario Institucional no aprueba la iniciativa de la reforma eléctrica demostrarán que no representa al pueblo y se afianzarán como “buenos salinistas”, en referencia al ex mandatario nacional Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que los legisladores priistas incluso le darían la espalda a lo alcanzado durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) y Adolfo López Mateos (1958-1964).

Asimismo, López Obrador se refirió a los dichos del coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, quien criticó que los legisladores de Morena no escucharon a la oposición durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, lo que cerraría la puerta a cualquier negociación de las reformas constitucionales impulsadas por la Administración del político tabasqueño.

El PEF para el año próximo se aprobó, en lo general, la madrugada del domingo 14 de noviembre, luego de cuatro días de discusión en lo particular, sin que Morena y sus aliados aceptaran ni un solo cambio a las mil 994 reservas que presentaron los partidos de oposición.

Tras una discusión de 52 horas, el Pleno de San Lázaro aprobó el PEF 2022, con 273 votos a favor y 214 en contra. El gasto autorizado suma 7.8 billones de pesos (380 mil 487 millones de dólares), un incremento real de 8.6 por ciento respecto a lo aprobado para este 2021.

“Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor [Rubén] Moreira [Valdez], que es el que manda en el PRI, amenaza y dice como no hubo negociación, no hubo partidas de moches, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica”, indicó el mandatario nacional.

“¡Pues si no es conmigo, es con el pueblo! Si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras, y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Sobre todo las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, menos de los que pagan los integrantes de clases medias y trabajadoras, ¿eso es lo que van a defender?”, abundó el político tabasqueño.

El Presidente de la República agregó que no es un asunto de “toma y daca”, sino que los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian. “Es lamentable que un partido que nace de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores”, acotó.

“Van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda, no solo al general Cárdenas, al presidente López Mateos”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

López Obrador aseveró que su decisión de no aprobar la reforma eléctrica demuestra que los opositores mantienen el salinismo como política, mientras que aseguró que su Gobierno seguirá defendiendo al pueblo.

“Y ya está decidido, cero corrupción, cero impunidad, a robar a otra parte”, advirtió.

“Durante mucho tiempo se pensó, y algunos todavía siguen con esa idea, que el presupuesto es dinero del Gobierno. No. ¿Qué sucedía? Que ese dinero, que es del pueblo, no le llegaba al pueblo, se dedicaba a otras cosas, se quedaba arriba para beneficio de las minorías”, señaló.

Además, el Presidente de la República resaltó que la aprobación del PEF 2022 se haya dado no por unanimidad, sino con 273 votos a favor y 214 en contra de legisladores de oposición, porque dijo que es muestra de que en la Administración que él encabeza no se “maicea” a los opositores.

“Durante el Gobierno de [Felipe] Calderón [Hinojosa], cuando estaba [Agustín] Carstens [Carstens] de secretario de Hacienda, tres años aprobaron el presupuesto por unanimidad. ¿Cómo lograron eso?, así aplica que lo que no suena lógico, suena metálico, es unanimidad”, recordó.

“Significaba repartir el presupuesto a políticos corruptos, a hombres de negocios y al pueblo no le llegaba nada, y todos felices, imagínense, que no haya un voto en contra, los maiceaban. Ahora ya no hay eso, nada de ¿qué a ver, vamos a negociar? aquí están mis votos, pero ¿qué me vas a dar?”, planteó.

López Obrador resaltó que gracias a que los ciudadanos no son “masoquistas” y no votaron por sus “verdugos”, se logró la aprobación del recurso para los programas sociales como la pensión a adultos mayores, becas para niños con discapacidad, Sembrando Vida, así como para la construcción de obras como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 APROBADO POR MORENA, PONE EN RIESGO AL PAÍS: PRI

El PEF 2022, aprobado por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pone en riesgo el futuro del país, ya que no responde a las necesidades de estados y municipios, según lo denunció el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el también diputado federal acusó al grupo mayoritario en San Lázaro de cerrarse al diálogo y mostrar torpeza política al avalar un presupuesto sin escuchar a la oposición, ni tomar en cuenta sus propuestas.

“Desafortunadamente el bloque oficial prefirió aprobarlo a la mala, cerrando toda oportunidad de diálogo. Eso demuestra la torpeza política de Morena y de sus aliados, ahora tienen un presupuesto que no responde a los estados ni municipios, no hay madurez ni visión en el #PEF2022”, tuiteó.

El ex Gobernador de Campeche llamó a todo el país a unirse para corregir el rumbo, ya que aseguró, quienes hoy gobiernan “pronto estarán fuera”, y México saldrá adelante. También hizo un reconocimiento a todo del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, para defender un presupuesto acorde a las necesidades del país.

“Seguiremos señalándolo todos los días, porque con este presupuesto el Gobierno de Morena pone en riesgo el futuro del país. Pronto estarán fuera y tendremos que unirnos todos para corregir el rumbo de México, estoy convencido que saldremos adelante como la gran Nación que somos”, insistió.

“Reconozco el gran trabajo de nuestro coordinador, @rubenmoreiravdz, y la entrega y compromiso del @GPPRIDiputados, con quienes dimos una gran batalla en la @Mx_Diputados para defender la construcción de un presupuesto a la altura de los retos que vive México”, apuntó.