El Departamento de Estado de EE.UU. enfatizó en su ‘Informe nacional sobre prácticas de derechos humanos 2023: México’ respecto a los ataques que realizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante 2023 en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prensa, los defensores de derechos humanos y de la sociedad civil.

“Los informes nacionales anuales sobre prácticas de derechos humanos (el Informe de Derechos Humanos) cubren los derechos individuales, civiles, políticos y laborales internacionalmente reconocidos, tal como se establecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales. El Departamento de Estado de los EE.UU. presenta informes sobre todos los países que reciben asistencia y todos los estados miembros de las Naciones Unidas al Congreso de los EE.UU., de conformidad con la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y la Ley de Comercio de 1974”, señaló el Gobierno estadounidense, en cuanto a la justificación para la elaboración de dicho documento.

“Como lo ordenó el Congreso, cada año desde 1977, los dedicados servidores públicos del Departamento de Estado en las misiones estadounidenses en el extranjero y en Washington examinan, rastrean y documentan escrupulosamente el estado de los derechos humanos en casi 200 países y territorios alrededor del mundo”, detalló el Gobierno estadounidense.

AMLO contra la Suprema Corte

En la edición 2023 de su reporte anual, la institución dirigida por Antony Blinken enlistó algunas de las diversas ocasiones en las que el político tabasqueño intentó desacreditar posiciones críticas en contra de su Gobierno, incluyendo diversas sentencias de integrantes del Poder Judicial de la Federación y en particular de la SCJN.

“El Presidente López Obrador y otros actores del Gobierno atacaron verbalmente al Poder Judicial, y particularmente a la Suprema Corte, criticando a los jueces por fallar en contra de su Administración en numerosas ocasiones”, aseguró el reporte del Departamento de Estado de EE.UU., de 58 páginas de extensión.

“En marzo, durante una manifestación masiva en Ciudad de México, partidarios del Gobierno [de López Obrador] quemaron una efigie de la Presidenta de la Suprema Corte, Norma [Lucía] Piña [Hernández], acusándola de corrupción”, indicó el reporte, respecto a la manifestación llevada a cabo el 17 de marzo de 2023, en el Zócalo de la capital de la República.

Destacó, también, la manifestación realizada en mayo de 2023, encabezada por el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, contra el máximo tribunal constitucional.

“García encabezó una manifestación en Ciudad de México donde sus partidarios llevaron ataúdes con los nombres de 7 de 11 magistrados de la Corte Suprema y los acusaron de ponerse del lado de los opositores conservadores y fallar contra de las prioridades de la Administración [de López Obrador]”, señaló el reporte.

Ataques contra defensores

El informe también resaltó los ataques de López Obrador, llevados a cabo en febrero de 2023, en contra de los participantes de la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), de recortes presupuestales y modificaciones.

“López Obrador criticó a los manifestantes que se reunieron pacíficamente, para protestar por los recortes al financiamiento electoral. Según fuentes periodísticas, el presidente llamó a los manifestantes ‘aliados de los cárteles de la droga’ y los acusó de robar carteras en la plaza principal de la capital”, recordó.

Asimismo, con diversas menciones a las conferencias de prensa matutinas de López Obrador, desde el inicio de su mandato en 2018, el informe dijo que los ataques verbales del presidente mexicano contra organismos defensores de derechos humanos, así como periodistas.

“López Obrador reprendió a grupos de la sociedad civil en sus ruedas de prensa matutinas que organizaba diariamente. Algunas [organizaciones de la sociedad civil] OSCs alegan que los organizadores de campañas para desacreditar a defensores de derechos humanos, actúan en ocasiones con apoyo tácito de funcionarios gubernamentales”, insistió el reporte.

“El descrédito del Gobierno en contra de los trabajadores de la prensa [en México] continuó [en 2023]. Los políticos, incluido el presidente López Obrador, desacreditaron y criticaron públicamente a estos periodistas, presentándolos como parciales, partidistas y corruptos”, abundó.

Crisis de derechos humanos

En el reporte, la Administración encabezada por el presidente Joseph Biden, realizó un repaso de la situación de diversas crisis de derechos humanos en México, enfatizando en el número de personas desaparecidas y las fallas del Gobierno de López Obrador, para proveer datos confiables respecto al tamaño real del problema en dicho país.

Además, el Departamento de Estado de EE.UU. hizo un resumen del estatus de la investigación respecto la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, el reporte también destacó otro casos como la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo de 2023.

El Gobierno estadounidense denunció en su informe, que su homólogo de México dejó sin investigar, ni enjuiciar, la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.

En la edición 2023 de su reporte anual, el Departamento de Estado de EE.UU. ubicó entre los principales problemas del país en materia humanitaria, a los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+, entre otros aspectos.Las acusaciones de abusos sexuales cometidos por las autoridades durante detenciones y encarcelamientos, fue otro de los temas expuestos en el texto, en el que se destacó el hecho de que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, contaba con nuevas directrices desde marzo de 2023.

La publicación concluyó que no ha habido “cambios significativos” en la situación de derechos humanos en México y específica que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, continúan actuando con connivencia con las autoridades locales.

AMLO pide respeto

Ante ello, el 23 de abril de 2024, el presidente López Obrador pidió al Gobierno de Estados Unidos respeto para México y su soberanía, ya que, según dijo, en dicho país no estaban acostumbrados a respetar la soberanía de los pueblos y recordó que desde México no se hacían informes de cómo en EE.UU. se hostigaba a candidatos, se reprimía a migrantes y se financiaban guerras.

Criticó que en Casa Blanca se ubicaran como los jueces del mundo y hasta emitieran cartas de buena conducta. Dijo que contrario al Gobierno encabezado por Biden, desde México no se criticaba, ni se hacían informes de lo que sucede en dicho país, como el hostigamiento a candidatos, el financiamiento a los conflictos armados o la crisis de drogas.

“Ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer por ejemplo sacó el Departamento de Estado una resolución, hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo, nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían ser respetuosos con nosotros”, reclamó.

“¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes?. Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la Doctrina Monroe. Ojalá y eso vaya cambiando porque no les ayuda, están anquilosados en el manejo de su política exterior”, exigió.