El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que la oposición actuaba de forma “descarada” y “deshonesta”, al armar una “rebelión” para que la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, no tuviera la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

En su conferencia matutina, el Mandatario arremetió contra los políticos, analistas y especialistas que habían alertado respecto al riesgo de una posible sobrerrepresentación en la integración de ambas cámaras del Congreso.

Aunque reconoció que Morena y sus aliados se quedarían con el 66 por ciento de los escaños y curules en ambas cámaras del Congreso de la Unión, a pesar de haber ganado solo el 55 por ciento de los votos, advirtió que la distribución tenía respaldo en lo que establecía la Constitución.

“Invitamos de nuevo a la maestra Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, porque parece que como que no está claro o no quieren acatar lo que establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles, que hablan de una sobrerrepresentación”, indicó.

“Porque el movimiento de transformación va a contar con mayoría calificada que va a permitir reformar la Constitución y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada para reformar la Constitución, entre otras cosas, porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial.

“Quieren seguir manteniendo un Poder Judicial corrupto, al servicio de una minoría, un Poder Judicial que le cuesta mucho al pueblo porque se pagan sueldos elevadísimos a jueces, magistrados, ministros, dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para que estos supuestos impartidores de justicia se dediquen nada más a proteger a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco, en contra del pueblo, de la mayoría de los mexicanos y de los intereses de la nación. Ese es el fondo de todo.

“Pero nunca los había visto tan descarados, tan deshonestos, enseñando el cobre. Siempre me han parecido gente, con todo respeto, de pocos principios o sin ideales, oportunistas, corruptos, inmorales, pero se cuidaban, y ahora están completamente descarados, están queriendo que se viole la Constitución, y ahora van a ver por qué.

“Si hay algo que está muy claro en la Constitución. Pero que además hay antecedentes porque, cuando ellos dominaban en el gobierno y desde luego en el Poder Legislativo, ellos hicieron las leyes que les convenían y, como se olvidaron en cambiarlas y siguen esas mismas leyes, ahora que ya no les convienen ya no las quieren respetar.

“Además, hasta les dimos la oportunidad, porque nosotros no queremos que haya antidemocracia en nuestro país, somos demócratas auténticos, sinceros, y rechazaron la reforma electoral que propusimos, donde se arreglaba este asunto de la sobrerrepresentación. ¿Y qué hicieron? Votaron en contra, para mantener lo que ellos habían aprobado en la Constitución.

“Pero ahora ya no quieren respetar lo que está en la Constitución, entonces empiezan a decir: ¡Cómo! Si sacaron 52 por ciento, 55 por ciento, van a tener 66 por ciento. ¡Hay una representación!’ Sí, así lo establece la ley, la ley de leyes, así está en la Constitución.

“Pero también es como se quiera interpretar porque, si hay 300 electorales federales y el movimiento de transformación gana el 85 por ciento, ¿por qué no va a tener mayoría calificada? De 300 distritos, el movimiento de transformación gana el 85 por ciento. ¿Qué porcentaje gana el bloque conservador? Como el 10 por ciento, 10, 12; y Movimiento Ciudadano tres por ciento, cuatro por ciento. Entonces, depende cómo se hagan las cuentas.

“Pero llama mucho la atención que es una campaña del bloque conservador y de sus medios. Porque yo tenía la esperanza, no la pierdo todavía, de que cambien de parecer, el proceder de los medios convencionales de información. Pero no. Hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero en este caso no, prefieren hasta el ridículo, prefieren el cretinismo y el ridículo. ¿Y dónde está la objetividad y el profesionalismo, y la verdad? ¿Dónde quedan?

“Entonces, es interesante, ¿no? Pero tenemos que seguir y por eso le pedimos a la secretaria de Gobernación que vuelva otra vez a leerles el artículo, como dicen los abogados, para ver si lo van internalizando. Porque es su hipocresía, ¿no?, siempre hablan de Estado de derecho, cuando en realidad lo que les importa es el Estado de chueco, no el Estado de derecho”, abundó López Obrador.

En su turno, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación, calificó como “hipócritas” a los opositores del Gobierno de López Obrador, que habían denunciado que Morena buscaba “agandallarse” la mayoría en el Congreso del Congreso de la Unión, con una sobrerrepresentación legislativa.

La funcionaria federal defendió que Morena no incumplía las regulaciones de la Constitución al respecto y afirmó que la oposición no se quejó cuando le fue beneficiosa la regla de sobrerrepresentación. También explicó que el artículo 54 establecía en su fracción IV que ningún partido político podría contar con más de 300 diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

“Y, como bien señalaba el Presidente, vamos a reiterar el día de hoy qué es lo que establece nuestra Constitución acerca de la sobrerrepresentación o la cláusula de gobernabilidad, como algunos le llaman. Pero, sobre todo, hablar de esta hipocresía, porque finalmente por un lado se ha utilizado mucho este concepto del Estado de derecho, escuchamos incluso por la academia, la comentocracia, la propia oposición utiliza mucho este concepto del Estado de derecho, que no es otra cosa que cumplir con nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nuestra constitución, hacer cumplir lo que hemos, se mandata desde nuestra Carta Magna”, explicó.

“Entonces, vamos nuevamente a repasar qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo se ha venido aplicando porque, también, otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerrepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución, y entonces les parecía bien, les gustaba la distribución por partido; hoy, que no les beneficia, están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla la Constitución, que se viole la norma constitucional.

“Ya habíamos hablado la semana pasada de qué dice nuestro artículo 54. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996, con una mayoría priista entonces, y esa norma sigue vigente hasta ahora, no ha cambiado, es exactamente la misma. Y en aquel entonces se establecieron dos reglas claras para que no hubiese una sobrerrepresentación en el Congreso, para que, independientemente de los votos, ningún partido político tuviera más representación que lo establecido en estas dos reglas básicas.

“Como dijimos, el artículo 54 establece en su fracción IV que ningún partido político, y literalmente la Constitución dice ningún partido político, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios; es decir, por mayoría y plurinominales sumados no puede dar más de 300, esa es una regla básica. Si tú superas los 300, la estás violentando y hay sobrerrepresentación.

“Y la fracción V del artículo 54 establece en ningún caso un partido político, nuevamente la Constitución, el texto constitucional dice ‘partido político’, en ningún caso podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. De todos los votos emitidos, el porcentaje total, más ocho puntos, debe ser el límite máximo de los curules que uno puede tener en la Cámara de Diputados.

“Esto establece nuestra Constitución y esto es lo que debe aplicarse. No puede hoy uno decir ‘no me gusta la Constitución’. Si no le gusta la Constitución, hay que reformar la Constitución. No es ‘interprétese de manera distinta para que ahora me beneficie, ya no me gustó el partido político, ahora interprétalo como coalición, como suma de partido político’. No, la Constitución habla de partidos políticos y este texto está vigente.

“También dijimos en aquella ocasión que se reformó en 2008. Perdón, que en el 96 se estableció en el COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una regla específica en el artículo 59A y esa regla específica regulaba el tema de las coaliciones. Y en su momento, en efecto, decía que a las coaliciones les serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratará de un solo partido.

“Increíble, pues, que tengamos todos estos antecedentes, que la Constitución diga claramente por partido político y que hoy la exigencia sea una interpretación distinta. Aquí escuchábamos algunos videos, algunos comentarios que dicen: ‘Quieren violar la Constitución’, o sea, llegamos al cinismo de establecer que lo que se pretende es violar la Constitución, cuando la Constitución, para todos los que nos escuchan es clarísima.

“Aquí lo podemos ver, cuál es la proyección que se tiene de acuerdo al criterio que se ha seguido desde 2008, esta sería la proyección. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí a cuántos diputados obtuvo el partido Morena, podemos ver que por mayoría Monera obtuvo 161 legisladores. De acuerdo a la regla de distribución de los plurinominales, le tocaría 87 diputados, es decir, tendría un total de 248 diputados.

“En el fondo la petición es que se violente la Constitución para que hoy se aplique de manera distinta de cómo me la habían aplicado antes y que no se obtenga esta mayoría, y que no pueda haber la posibilidad de modificar la carta magna. Entonces, pues reiterar nuevamente un llamado al Estado de derecho, al cumplimiento de nuestras normas y acabar con la simulación y la hipocresía”, criticó la funcionaria federal.

Por su parte, la virtual Presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó a la oposición de buscar que el Instituto Nacional Electoral viole la Constitución, al pedirle que evite una sobrerrepresentación del bloque mayoritario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Durante una conferencia llevada a cabo en su casa de transición, recordó que los adversarios políticos estaban convocando a una manifestación para pedirle al INE, que evitara que Morena y sus aliados obtuvieran un número de diputados plurinominales que les permitiera obtener la mayoría calificada, necesaria para realizar modificaciones constitucionales.