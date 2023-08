Felipe de Jesús Calderón Hinojosa criticó que se haya quitado la asignatura de matemáticas de los libros de texto realizados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

Asimismo, el ex mandatario mexicano coincidió con Ricardo Anaya Cortés en que se pretendía “ideologizar” a los menores de edad, al agregar, en los libros de texto, un apartado respecto al “fraude electoral del 2006”.

“Tiene razón @RicardoAnayaC, aunque el argumento no es fácil de asociar directamente, es cierto: meter las mentiras y los prejuicios y complejos del presidente @lopezobrador_ en los libros de texto y sacar las Matemáticas es peor que lo del aeropuerto o lo de la refinería”, indicó, en su cuenta de X.

Previamente, a través de un video, el político queretano acusó que López Obrador buscaba ideologizar y adoctrinar a los niños mexicanos, pero que lo más grave era haber quitado el libro de matemáticas.

“Sabías que el Gobierno de AMLO eliminó el libro de texto de matemáticas y metió un apartado para ideologizar a los niños sobre el dizque “fraude electoral” contra AMLO en 2006. Esto es aún peor que el aeropuerto vacío o que la refinería que no refina. Es francamente criminal”, escribió Anaya Cortés, también en X.

“Seguro ya oíste que están llenos de ideología, para meter ideas políticas en la cabeza de los niños, además de una bola de locuras, como las maquetas que los quieren poner a hacer, pero de lo que poco se ha hablado, y que es gravísimo, es que quitaron el libro de matemáticas”, dijo.

“Se inventaron un libro que se llama ‘Nuestros Saberes’, y en ese libro revolvieron algo parecido a ciencias naturales y ahí echaron unas cuantas paginitas de matemáticas. O sea [...] solo hay 13 paginitas de matemáticas”, acusó.

Acusó que, en cambio, la SEP dedicó un apartado en el que se habla del supuesto fraude electoral en contra de López Obrador, en las elección del 2006, en la cual ganó Calderón Hinojosa, por una diferencia de 0.62 por ciento de los votos.

“¿En qué perversa cabeza cabe quitar las matemáticas y meter rollos para ideologizar a los niños? ¿No basta con que los adultos estemos divididos? ¿Ahora también hay que dividir a los niños con nuestros problemas políticos? ”, agregó.

“¿Qué va a pasar cuando estos niños, educados con libros de texto llenos de ideología y sin matemáticas, se enfrenten a un mundo revolucionado, dominado por la inteligencia artificial, en el que la ciencia y la tecnología serán simplemente imprescindibles? Lo que le están quitando a los niños no es un libro de texto, es la posibilidad de un futuro mejor”, reclamó.

Anaya Cortés señaló que ello era peor que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de la refinería de Dos Bocas, porque un año perdido de educación nunca se recuperaba.“No se vale hacerle eso a la niñez. Esto es peor que el aeropuerto vacío o la refinería que no refina, porque no tiene solución, porque un año perdido en la educación ya no se recupera [...] Eso es lo que este Gobierno les debe y lo que debemos exigirle. No por nosotros, sino por las niñas y los niños de México”, finalizó el político queretano.