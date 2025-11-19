Cronología del asesinato de Carlos Manzo: célula criminal vinculada al CJNG operó crimen

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó, el 19 de noviembre de 2025, la detención de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

La captura se realizó en la colonia Centro de Morelia, Michoacán, tras operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales que incluyeron labores de inteligencia, análisis de cámaras de vigilancia y seguimiento desde el momento de la agresión.



Vínculos con el CJNG

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán identificaron vínculos directos entre los presuntos responsables y una célula criminal afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Fiscal estatal, Carlos Torres Piña, detalló que la estructura delictiva opera en la región de Uruapan, zona estratégica para el crimen organizado por su producción de aguacate y sus rutas de tráfico de drogas.

La presencia del CJNG en Michoacán es dominante: el cártel opera en 110 de los 113 municipios del Estado, con al menos tres células en Uruapan.

García Harfuch enfatizó que Jorge Armando “N” pertenece a este grupo y fungió como líder y coordinador del atentado.

Cronología del crimen

El asesinato de Carlos Manzo fue minuciosamente planeado a través de un grupo de mensajería en WhatsApp, donde “El Licenciado” emitió las instrucciones para localizar y ejecutar al alcalde.

La reconstrucción del ataque, basada en análisis de teléfonos recuperados y datos periciales, revela la siguiente secuencia:

Horas antes del ataque: Fernando Josué “N” y Ramiro “N” acompañaron al agresor material, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, realizando labores de vigilancia en el centro de Uruapan. Cámaras de seguridad privadas captaron su presencia en la zona.

18:06 horas: Ramiro envió un video al grupo de WhatsApp mostrando la jardinera donde posteriormente ocurriría el asesinato. En el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar “al cliente”, como apodaron al alcalde.

19:45 horas: Los integrantes del grupo confirmaron que Carlos Manzo ya se encontraba en el Festival de Velas y que estaba transmitiendo en vivo por redes sociales.

20:00 horas (aproximadamente): Víctor Manuel Ubaldo Vidales disparó contra el Alcalde en la Pérgola Municipal, frente a cientos de ciudadanos, incluidos niños. Los escoltas de Manzo abatieron al agresor en el momento del ataque.

Inmediatamente después: Ramiro informó al grupo que las autoridades tenían sometido al tirador y que estaban atendiendo a Carlos Manzo. Compartió un video del lugar momentos después de la agresión.

20:14 horas: Ramiro solicitó que lo recogieran a él y a su colaborador Fernando Josué.

10 de noviembre: Los cuerpos de Ramiro “N” y Fernando Josué “N” fueron hallados sin vida sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente ejecutados para impedir el desarrollo de las investigaciones.[

11 de noviembre: Autoridades recuperaron los equipos telefónicos de ambos fallecidos, lo que permitió extraer datos cruciales del grupo de WhatsApp donde se coordinó el crimen.

García Harfuch reveló que “El Licenciado” presionó a los autores materiales para que dispararan contra Manzo “sin importar por quién estuviera acompañado”. Esta instrucción evidencia la determinación de la célula criminal para ejecutar el atentado en un evento público masivo.



Evidencia balística

El Fiscal Torres Piña informó que el arma utilizada en el asesinato, una pistola calibre 9 milímetros, está vinculada a otros hechos violentos ocurridos el 16 y 23 de octubre, donde tres personas perdieron la vida. La huella balística coincidió con los siete casquillos encontrados en la escena del 1 de noviembre.

Durante la detención de Jorge Armando “N” se aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, identificación oficial, varias dosis de droga cristal, dos equipos telefónicos, una bolsa con sustancia granulada cristalina y un vehículo Nissan Sentra.

García Harfuch sentenció que “habrá más detenciones” y que el objetivo es desmantelar completamente la célula delictiva responsable.

La viuda de Manzo, Grecia Quiroz, quien asumió la Alcaldía de Uruapan, cuenta con protección federal de la Secretaría de la Defensa Nacional y ha exigido reiteradamente justicia por el asesinato de su esposo.



El perfil de Carlos Manzo

Carlos Manzo, de 40 años, se había convertido en el primer Alcalde independiente en la historia de Uruapan tras ganar las elecciones de 2024.

Antes fue Diputado de Morena (2021-2024), partido del que se distanció para postularse como independiente.

Su gestión se caracterizó por una postura de “mano dura” contra el crimen organizado, lo que le valió comparaciones con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. En mayo de 2025, Manzo instruyó públicamente a la policía municipal: “Delincuente que se topen que ande armado y que se resista a ser detenido, hay que abatirlos”.

Días antes de su asesinato, el Alcalde denunció públicamente que más de 200 elementos de la Guardia Nacional habían sido retirados de Uruapan sin explicación, dejando al municipio “en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado”.

En al menos 10 ocasiones solicitó al Gobierno federal que no abandonara al municipio en el combate contra los delitos federales.