CRT aclara que líneas con terminación 0 suspendidas no se pierden

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que las líneas telefónicas con terminación 0 que no completaron su vinculación dentro del plazo establecido no han sido canceladas ni perdidas, y que podrán reactivarse una vez que las personas usuarias concluyan el proceso de registro ante su compañía telefónica.

Según el boletín 029/2026 de la CRT, la suspensión del servicio se aplicará de manera gradual dentro de las 72 horas siguientes al primer minuto del 16 de agosto de 2026, para las líneas que aún no hayan sido vinculadas.

El organismo precisó que la reactivación no requiere trámite adicional distinto a completar el registro correspondiente.

La dependencia detalló dos alternativas para realizar el procedimiento. La primera consiste en ingresar desde el propio teléfono celular a la plataforma de la compañía telefónica, gestión que puede efectuarse incluso con la línea suspendida o sin saldo, ya que la navegación en esos sitios no consume datos móviles.

La segunda opción es acudir de forma presencial a cualquier Centro de Atención a Clientes del operador.

La CRT señaló que para el trámite únicamente se requiere presentar una identificación oficial vigente con Clave Única de Registro de Población, y subrayó que en el proceso no se almacenan datos biométricos.

El organismo indicó que en su portal de registro se encuentran las direcciones de los sitios oficiales de las compañías telefónicas donde puede realizarse la vinculación.

El calendario de vinculación continuará de manera escalonada. Según la CRT, el 31 de agosto de 2026 corresponderá a las líneas con terminación 1.

No obstante, la Comisión precisó que las personas usuarias con cualquier otra terminación pueden vincular su línea desde ahora, con el fin de evitar interrupciones en el servicio o congestionamiento en los últimos días de cada plazo.

El aviso fue difundido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, instancia bajo la cual opera la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.