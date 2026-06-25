CRT otorga prórroga para registro de líneas telefónicas; habrá suspensión a quien no cumpla

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció este 25 de junio una prórroga para el registro obligatorio de líneas telefónicas en México, estableciendo un calendario escalonado que abarca de agosto a diciembre de 2026, con fechas límite determinadas según el último dígito del número de cada usuario.

Según un comunicado del organismo, el proceso de vinculación se realizará en el siguiente orden: los números terminados en 0 deberán registrarse antes del 15 de agosto; los terminados en 1, antes del 31 de agosto; en 2, antes del 15 de septiembre; en 3, antes del 30 de septiembre; en 4, antes del 15 de octubre; en 5, antes del 31 de octubre; en 6, antes del 15 de noviembre; en 7, antes del 30 de noviembre; en 8, antes del 15 de diciembre; y en 9, antes del 31 de diciembre de 2026.

La CRT señaló que la medida busca combatir los delitos de extorsión y fraude telefónico mediante la eliminación del anonimato de los usuarios.

El organismo indicó que con la implementación de la normativa “México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países”.

Las líneas que no sean vinculadas dentro del plazo correspondiente a su dígito enfrentarán la suspensión del servicio en un lapso de 72 horas.

Una vez vencido ese tiempo, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, además de recibir alertas sísmicas.

La posibilidad de realizar y recibir llamadas, enviar mensajes SMS y utilizar datos móviles quedará cancelada hasta que se complete el registro.

La CRT informó que hasta el 25 de junio de 2026 se encontraban vinculadas 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago, estas últimas sin necesidad de un nuevo trámite por estar asociadas a una persona desde su contratación.

Según informes del organismo publicados en abril de 2026, existen 144 millones 585 mil 131 líneas activas en el territorio nacional.

América Móvil, operadora de Telcel, concentra el 57.90 por ciento del mercado, seguida por AT&T con 16.42 por ciento, Telefónica (Movistar) con 14.05 por ciento y Grupo Walmart (Bait) con 7.04 por ciento. El resto se distribuye entre otros 23 concesionarios.

El organismo precisó que son las compañías telefónicas las responsables del proceso de registro y del resguardo de los datos de sus clientes.

El Gobierno federal únicamente tendrá acceso a dicha información cuando se cometa un delito que involucre el uso de la línea y conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Una vez completado el registro, la compañía telefónica restablecerá de forma íntegra todos los servicios del usuario, incluyendo llamadas, mensajes y datos móviles.