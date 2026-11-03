CSP espera que proceda extradición de Inés Gómez Mont

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su expectativa de que proceda la extradición a México de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, detenida el 30 de octubre de 2026 en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias de ese país. Contra ella existen tres órdenes de aprehensión vigentes.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta rechazó el argumento de persecución por motivos ideológicos que la conductora ha utilizado para solicitar asilo político en Estados Unidos y sostuvo que las investigaciones en su contra comenzaron antes de la actual Administración.

“Sólo que ahora, por motivos de migración, fue detenida, esperando, pues, que pueda proceder la extradición”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también señaló que la conductora recibió recursos de procedencia ilícita en cuentas personales.

En la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo ordenó reproducir un mensaje de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se detallaron las acusaciones contra Gómez Mont y las gestiones realizadas ante las autoridades estadounidenses para conseguir su entrega.

Según la FGR, las tres órdenes de aprehensión fueron libradas por jueces federales mexicanos. Una corresponde a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y las otras dos a defraudación fiscal equiparada.

La conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, han sido investigados desde años anteriores por presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas con contratos públicos. Gómez Mont ha rechazado las acusaciones y sostiene que enfrenta una persecución política.