En entrevista con Pie de Página , la ex titular de la Unidad de Género de la UAM Cuajimalpa detalla cómo, de forma aparentemente sistemática, la institución parece no tener interés en atender las denuncias y erradicar la violencia al interior de la universidad.

“No estaban contentos, porque les confrontaba. Empezaba a tener confianza de las alumnas, empezaba a hacer alianzas y eso ya no les gustó. No querían tomar talleres, no querían incorporar materias, no querían expulsar alumnos agresores, querían que las cosas siguieran igual y que la Unidad de Género sólo fuera una palmadita en la espalda a las víctimas para que aprendieran a sobrevivir con la violencia”.

Las mesas de trabajo que se realizaron durante el paro, las fueron dirigiendo hacia un cambio de la estructura de la Unidad de Género pero para la ex titular de la Unidad de Género, no fue un cambio real.

Una comisión sin cabeza, pero con las denuncias a tope

Hasta ahora no hay encargada de la Unidad de Género desde que la renuncia de ex titular, fue solicitada en agosto.

“El rector prefirió despedirme que confrontar porque al final el rector cuando deje de ser rector vuelve a ser docente, son las mismas personas que ocupan puestos diferentes, pero siguen ahí y van a seguir ahí por años”.

García recuerda que el Secretario de Unidad le dijo que ella engrandeció a las víctimas y las víctimas también le hacían mucho daño a la Universidad.

Kemberly comparte que durante el paro, todas las alumnas usuarias de la Unidad de Género siguieron siendo atendidas en línea pero las autoridades nunca preguntaron por ellas.

“Nunca me preguntaron: cómo están las alumnas, qué necesitan. No les importa la vida de las víctimas”.

De la misma forma cuando fue despedida, señala que le pidieron ir a entregar las cosas que estaban a su cargo pero nunca le preguntaron por los expedientes de las alumnas, ni preguntaron en qué iba cada proceso de cada alumna o si había pendientes con alguna estudiante.

Kemberly decidió aceptar el convenio con su renuncia y su finiquito al cien por ciento, pero cuando la llamaron para recoger su cheque hubo un descuento considerable por unos supuestos libros que no entregó a la biblioteca. Cantidad que hasta el momento no le ha sido entregada.

Kemberly decide hablar sobre su experiencia en la UAM Cuajimalpa porque dice, siempre le dijo a las alumnas que era importante decir lo que les pasaba en sus vidas.

“Hay muchas académicas que lucran con el feminismo y el feminismo se ha vuelto un discurso para ganar un puesto, para ganar más dinero, para tener becas, para tener prestigio, pero yo apuesto por la congruencia, no puedo negociar mis principios”.

Kemberly, expresa su desilusión.

“Creo que también idealice la Universidad por su historia; tenía una expectativa diferente de ella porque me parece que se creó para dar respuesta al movimiento del 68. Me da decepción y coraje y rabia, porque es con el erario público que se sostiene a quienes viven en sus privilegios con sueldos muy altos de 80 mil, 60 mil pesos”.

Kemberly tiene la impresión de que el nepotismo sigue y seguirá.

Su preocupación siguen siendo las alumnas, a quienes estaba atendiendo pero también se preocupa por las que llegarán a esa Universidad y a quienes les tocará vivir esas violencias que permanecen enquistadas.

“Pienso en ellas y me da mucha decepción y rabia y coraje saber que que el sistema patriarcal continúa en la Universidad y que no hay ni una esperanza de cambio. Me voy rota por cómo me trataron y sin ganas de querer regresar a ninguna institución y es triste porque al final nos siguen quitando espacios”.

El último mensaje

La motivación de Kemberly al hacer público su caso es que su voz cuente, la motiva el poder resonar con otras mujeres y lo está logrando porque ya le han escrito otras personas y le dicen que aunque no la conocen, se identifican con ella. Otras mujeres a quienes sí conoce le muestran su admiración y agradecimiento a su valía.

“Lo hago como un acto de justicia y también para decir que no van a tener nuestra comodidad, si querían callarme no lo van a lograr. Soy una persona que tiene historia y tiene dignidad y lo hago también por mi historia de vida, por todas las veces que yo no pude hablar”.

Desde hace 20 años como alumna de una vocacional, Kemberly observó prácticas incorrectas como que el profesor se casaba con su alumna o el acoso sexual que vivió por parte de su director de tesis de la maestría.

A las estudiantes:

“Ellas me inspiraron para tener valentía para hacer esto, agradezco mucho la confianza que tuvieron en mí y les digo que antes de poder ayudar a otras es necesario que ellas mismas alcen la voz, es prioridad que se cuiden mucho que generen una red de apoyo, que se bien traten, que tengan muchas actividades que las puedan sostener porque es muy duro vivir violencia y es muy duro hablar y si están listas para hacer lo que lo hagan, pero sobre todo, les agradezco la confianza que tuvieron en mí y espero que que tengan una vida libre de violencia”.

Kemberly señala que el riesgo de que las cosas no cambien dentro de las instituciones educativas viene cuando los agresores ven que no hay repercusiones para sus actos.

«El riesgo es que a las mujeres se les tiene debilitadas, vulneradas. El riesgo es que el techo de cristal baje cada vez y que sea más difícil que las mujeres puedan acceder a puestos de poder o de tomar decisiones importantes. El riesgo es que haya una sociedad en la cual se siga normalizando la violencia de género y con ella todas las violencias y que no haya apertura para que las personas seamos libres y felices en la forma que queramos expresarnos. El riesgo es que las mujeres no puedan incorporarse a las Universidades, que deserten de ellas por las violencias. El riesgo es que estos niveles de feminicidio en México aumenten porque así empiezan los feminicidios, con la normalización de la violencias que suceden dentro de las Universidades».

Finalmente Kemberly expresa que hace responsable a la Universidad por cualquier represalia en su contra.