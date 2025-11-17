¿Cuándo se pone el árbol de Navidad este 2025? Te dejamos la fecha exacta

Sabemos cuándo se celebra el nacimiento de Jesús, cuándo viene Santa Clos o hasta cuándo empiezan las posadas. Pero ¿sabes cuándo se pone el árbol de Navidad? Sí, resulta que hay una fecha exacta y aquí te contamos todos los detalles.

Ojo: esta nota solo te la dejamos por si tienes curiosidad de las tradiciones. El chiste de poner el árbol es hacerlo en familia o con personas que quieres; así que ponlo cuando quieras, cuando te haga feliz o cuando te de la vida.

¿Cuándo se pone el árbol de Navidad este 2025?

Pues si nos vamos a las tradiciones cristianas/católicas (que de ahí deriva que celebremos Navidad), técnicamente el árbol de Navidad se pone el primer domingo de adviento. Este año, ese día cae el 30 de noviembre.

Por si eres ateo, practicas otra religión o te saltaste catecismo:

El adviento es un período que abarca las cuatro semanas y los cuatro domingos antes del 25 de diciembre. Se trata de un periodo de reflexión personal para prepararse espiritualmente para conmemorar la primera llegada de Jesús al mundo.

Hay otras fechas “oficiales” para poner el árbol de Navidad

Aunque el primer domingo de Adviento es la fecha litúrgica ideal, existen otras fechas populares para poner el árbol en diferentes países y tradiciones.

Por ejemplo, en Latinoamérica y España también es común que se ponga el Día de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 08 de diciembre.

Ajá... como su nombre lo indica, conmemora el dogma de fe que sostiene que la Virgen María, madre de Jesús, fue concebida “sin el pecado original”.

Específicamente en México, algunas familias optan por ponerlo el 12 de diciembre, junto con las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Muchas otras se esperan hasta el 16 de diciembre para que coincida con el inicio de las Posadas.

¿Qué simboliza el árbol de Navidad? ¿Por qué se pone?

El árbol de Navidad es un elemento festivo durante esta temporada; pero desde la perspectiva católica/cristiana es un símbolo que combina tradiciones paganas antiguas con el significado cristiano, y se pone como una representación de la vida, la esperanza y la luz divina en la temporada navideña.

La práctica de poner y decorar el árbol se originó en Alemania en el siglo XVI y se popularizó por varias razones, evolucionando de ritos paganos a una tradición cristiana.

Comúnmente se conforma de un árbol de hoja perenne (generalmente un abeto o pino), pues permanece verde durante el invierno; igualmente lleva luces, esferas, lazos o guirnaldas y la punta adornada con una estrella.