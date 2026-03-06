Cuauhtémoc Blanco anuncia iniciativa para penalizar denuncias falsas de mujeres

El Diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta una denuncia por el presunto delito de violación en grado de tentativa presentada por su media hermana, anunció el 6 de marzo que preparará una iniciativa de ley para sancionar a las mujeres que presenten denuncias falsas, al tiempo que adelantó acciones legales contra la bancada de Movimiento Ciudadano por el uso no autorizado de su imagen.

En entrevista previa a su participación en el Mundialito Legislativo, un torneo de futbol organizado por Morena en las canchas de la Cámara de Diputados, Blanco señaló que la propuesta legislativa buscaría equiparar el castigo al denunciante con el que pudiera recibir el acusado en caso de que los señalamientos resulten falsos.

“Imagínate, si a mí me acusan por esto, que me pueden aventar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacerle lo mismo y tratar de denunciar a la persona que mintió, que te hizo daño, que aplastó mi imagen”, afirmó el legislador.

Según el Código Penal Federal, ya existe el delito de declaraciones falsas ante autoridad distinta a la judicial.

La denuncia en contra del ex Gobernador de Morelos fue presentada en 2024 ante la Fiscalía General del Estado de esa entidad.

El caso quedó congelado desde mayo de 2025, tras el cambio de Fiscal en Morelos, autoridad que prometió integrar una nueva carpeta de investigación para solicitar el desafuero del Legislador.

Blanco sostuvo que ya se presentaron testigos ante la FGE y que el expediente no ha arrojado elementos en su contra.

“Estoy tranquilo, no me estoy escondiendo. Aquí estoy dando la cara y la voy a seguir dando”, declaró.

En paralelo, el Diputado de Morena anunció que interpondrá una demanda contra la bancada de MC por haber utilizado su imagen en espectaculares publicitarios en el estado de Morelos sin su consentimiento.

“A Movimiento Ciudadano le voy a meter una demanda del tamaño del mundo, porque usaron mi imagen sin autorización. Estoy esperando que salga la resolución para meterles una denuncia”, señaló.

Blanco también adelantó que, una vez resuelta su situación legal, exigirá disculpas públicas a las legisladoras que lo han señalado como violentador de mujeres, incluidas algunas integrantes de su propio partido.

En sentido contrario, Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados de MC en la Cámara de Diputados, anunció ese mismo día la presentación de un exhorto para que la FGE de Morelos acelere la investigación contra el legislador.

“Ningún cargo debe servir para proteger a nadie frente a la ley”, sostuvo Ortega.

Cuestionado sobre el impacto que tienen en él los señalamientos reiterados de diversas diputadas, incluso de Morena, que lo califican de violentador, Blanco indicó que su experiencia en el futbol profesional lo ha acostumbrado a las críticas.

“Mi conciencia está muy tranquila. Y cuando estás tranquilo y tienes paz, no me importa que me digan violentador”, expresó el ex jugador mundialista, quien falló el penal inaugural del torneo legislativo.