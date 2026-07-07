Cuauhtémoc Blanco denuncia actos de violencia e intimidación durante traslado al partido México vs Inglaterra

El Diputado federal por Morena y ex Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, denunció que él y su familia fueron víctimas de hostigamiento e intimidación el 5 de julio, cuando se dirigían al partido entre las selecciones de México e Inglaterra, disputado en el Estadio Ciudad de México dentro de la Copa Mundial de Futbol 2026.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, señaló que la camioneta en la que viajaba junto con su esposa, sus hijos y otros familiares fue rodeada, bloqueada y golpeada por un grupo de manifestantes, lo que generó una situación de riesgo para la integridad de los ocupantes del vehículo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:49 horas sobre Anillo Periférico Sur, a la altura del Centro Cultural Ollin Yoliztli y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el marco de una protesta convocada por la Asamblea Antimundialista bajo el nombre “Reta AntiFIFA”, cuyos participantes se manifestaban en contra de la justa mundialista.

Según la versión de Blanco, tras ser reconocido por algunos de los asistentes a la manifestación, un grupo de personas bloqueó el paso de su vehículo y lo golpeó.

Agregó que la unidad fue pintada con aerosol y recibió impactos de piedras durante el altercado.

“Lo ocurrido dejó de ser una manifestación pacífica para convertirse en un acto de hostigamiento y violencia que puso en riesgo la integridad de mi familia”, expresó.

Relató que mientras su esposa documentaba lo ocurrido con su teléfono celular, una persona golpeó violentamente el dispositivo contra el cristal del vehículo, lo que, dijo, la agredió y puso en riesgo a quienes se encontraban en el interior de la camioneta.

Sostuvo que en ningún momento agredió a persona alguna y que su única prioridad fue proteger a su familia y salir del lugar de forma segura.

“Cualquier padre de familia habría actuado de la misma manera ante una situación que comprometía la seguridad de sus seres queridos”, asentó.

Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas como “¡Samir vive, la lucha sigue!” y “asesino”, en referencia al activista Samir Flores Soberanes, opositor al proyecto de la Central de Ciclo Combinado de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, Morelos, quien fue asesinado frente a su domicilio el 20 de febrero de 2019, cuando Blanco se desempeñaba como Gobernador de esa entidad.

Los inconformes también le reclamaron un presunto intento de atropellamiento contra manifestantes ocurrido el 28 de marzo de 2026 en Calzada de Tlalpan.

De acuerdo con distintos registros audiovisuales del incidente, Blanco descendió brevemente del vehículo para pedir a los manifestantes que detuvieran las agresiones y solicitó a uno de sus acompañantes, quien intentaba confrontar a los asistentes, que regresara a la camioneta.

Posteriormente volvió a abordar la unidad y, según su versión, realizó una maniobra en reversa para abandonar el lugar, acción que integrantes de la protesta señalaron como un presunto intento de atropellamiento.

El medio independiente Sueña Dignidad, que difundió un video del momento en que los manifestantes pintaban la camioneta, también denunció el presunto intento de atropellamiento por parte del ex Gobernador de Morelos durante el incidente.

En su comunicado, subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la protesta son derechos fundamentales que deben ejercerse con responsabilidad, y lamentó que un evento deportivo concebido para la convivencia de las familias mexicanas se convirtiera en escenario de violencia e intimidación.

“En un Estado de derecho, la protección de la integridad de todas las personas debe prevalecer por encima de cualquier diferencia política o ideológica”, afirmó.