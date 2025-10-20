Cuauhtémoc Blanco jugaba pádel en plena sesión de diputados; pidió le pusieran asistencia

Cuauhtémoc Blanco Bravo, ex gobernador de Morelia y actual legislador federal de Morena, jugaba pádel, mientras sus homólogos, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, revisaban la Ley de Aguas Nacionales.

La presidenta de la citada Comisión, Merilyn Gómez Pozos -también militante de Morena- pedía al ex mandatario estatal de Morelos el sentido de su voto. Sin embargo, el también ex alcalde de Cuernavaca, sudoroso y agitado, pedía que le tomaran asistencia, debido a que la sesión era a distancia.

“Cuauhtémoc Blanco si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias, muchas gracias”, dijo Blanco Bravo, cuando abrió su cámara y micrófono. “El sentido de su voto, diputado”, decía Gómez Pozos. Sin embargo, el ex gobernador, visiblemente distraído, solo repitió un “muchas gracias” y se desconectó de la sesión virtual, sin responder la pregunta.

“Pero si está jugando pádel, ¡no sabe qué está votando! [...] hasta acá se escuchan los raquetazos”, bromeó Mario Zamora Gastélum, de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Anda acosando mujeres”, comentó Silvia Patricia Jiménez Delgado, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

Blanco Bravo pidió que se registrara su asistencia 15 minutos después de iniciada la reunión virtual y cinco minutos antes de que concluyera. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro aprobó con 32 votos en pro, 11 sufragios en contra y cero abstenciones, su opinión de impacto presupuestario a la iniciativa que expidió la Ley General de Aguas, además de que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gómez Pozos aseguró que de aprobarse, la Ley General de Aguas no generaría impacto presupuestal para el erario federal, dado que entre sus disposiciones no se encontraba la creación de unidades administrativas, plazas o nuevos organismos, ni el establecimiento de nuevas atribuciones cualitativamente diferentes para el Estado y gobierno mexicanos.