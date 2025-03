Cuauhtémoc Blanco no pedirá licencia; acusa venganza política del ex Fiscal de Morelos

Luego de acudir a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Morelos este 27 de marzo de 2025, Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que no se escondía, ni “corre” de las acusaciones en su contra por tentativa de violación sexual. Además, descartó pedir licencia como Diputado federal para enfrentar el proceso.

Entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación al salir de la sede de la Fiscalía, el Diputado federal por Morena sostuvo que Nidia Fabiola Blanco Fernández, la mujer que lo acusaba de tentativa de violación, no era su media hermana, y rechazó tener miedo de ir a la cárcel.

Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados desechó el martes pasado la solicitud de desafuero de Blanco Bravo, acusado del delito de violación en grado de tentativa, presentada por su media hermana.

”No es mi papá, ni es mi media hermana, es media hermana de mi hermano mayor, lamentablemente mi mamá no cambió los apellidos, que les quede claro, ni es mi hermana, ni es mi papá. El día que lo soliciten, con mucho gusto también lo demostramos con ADN”, expresó, quien reiteró, además, que la solicitud de desafuero que enfrentó, era una revancha política de Uriel Carmona Gándara, ex Fiscal de Morelos.

“Usted pudo dar la cara sin fuero, hay gente que pide que renuncie”, lo cuestionó un reportero.

”Eso no tiene que ver, el fuero”, respondió Blanco Bravo.

”Pero también usted pudo haber pedido licencia”, replicó el periodista.

”Pero aquí estoy, no me escondo, no corro. Aquí estoy, no pasa nada, aquí estoy dando la cara”, expresó el Diputado federal, quien también aseveró que no tenía poder y que nadie la protegía.

Asimismo, confió que el caso se iba a esclarecer.

Luego, a pregunta expresa, dijo que no tenía miedo de ir a la cárcel. Acusó que el proceso en su contra se trataba de una “revancha política” de Carmona Gándara.

También recordó que denunció, en la Ciudad de México, al ex Fiscal de Morelos por extorsión.

Además, Blanco Bravo agradeció a los diputados federales que le dieron su “confianza” y votaron a favor de que se desechara la solicitud de desafuero en su contra.

”Hoy le tengo mucha confianza a la Fiscalía, la otra era un desastre, siempre lo he dicho, que el ex Fiscal cambiaba los dictámenes, cambiaba las carpetas de investigación. [...] Aquí estoy, que se esclarezca bien, es lo único que le pido a la Fiscalía”, expresó.

”Yo sé que muchas diputadas están pasando violencia política muy fuerte por defenderme y de otras fracciones que confiaron en mí. Les digo que siempre voy a dar la cara por ellos, porque me han defendido. Así como lo he hecho en la cancha, me gusta hacer las cosas de frente”, apuntó, quien también agradeció a los legisladores del PRI que lo respaldaron .

Respecto a las denuncias que inició el Gobierno de Margarita González Saravia en Morelos, contra supuestas irregularidades detectadas durante el Gobierno de Blanco Bravo, el legislador dijo que cada funcionario público sería responsable de sus acciones.

”No los voy a defender ni los voy a solapar, es una responsabilidad de ellos, entonces no ha habido nada, no se me acusa de nada, son trancazos, son trancazos me han hecho, han dicho que soy violador, golpeador, asesino, ratero pero como se los digo, en la cancha estoy paradito”, enfatizó Blanco Bravo.

Además, también negó que haya estado detrás del crimen de Juan Manuel García Bejarano, encargado de la Feria de Cuernavaca, en su edición 2017.

Asimismo, rechazó agredir a su esposa, luego de que se filtró un video donde supuestamente la mujer se quejó de ser golpeada. “¿Ella ha dicho algo?”, planteó.

”Eso fue hace nueve años, yo estaba en Chicago [Illinois, Estados Unidos], al pobre, al que disparó [contra García Bejarano], a él lo obligaron y yo sé quiénes, ojalá la Fiscalía también se meta de fondo en esto, porque es un tema muy delicado”, dijo.

Naybi Ríos, representante legal de Blanco Bravo, con quien ingresó a las instalaciones de la Fiscalía estatal, explicó que el Diputado federal se presentó para hacer una comparecencia voluntaria y “apersonarse” dentro de la carpeta de investigación SC01/9583/2024. Sin embargo, la litigante aclaró, el Ministerio Público no les dio acceso a la carpeta, “porque no hay acto de molestia”.

”Es una comparecencia voluntaria [...] en la cual se está poniendo a disposición del Ministerio Público, tantas y cuantas veces pueda ser llamado, y para poder coadyuvar, con o sin fuero, poder coadyuvar dentro de las investigaciones”, comentó la abogada.