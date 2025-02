Cuauhtémoc Blanco propondrá iniciativa para ‘defender a los hombres’ acusados de delitos sexuales

Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado del delito de violación en grado de tentativa, presentada por su media hermana Nidia Fabiola “N”, dijo que analizaba presentar una iniciativa para que los hombres pudieran defenderse ante acusaciones de violencia sexual y corrupción.

“La voy a preparar bien [la iniciativa], para que nosotros [los hombres] nos defendamos también, porque no se vale lo que están haciendo hacia mi persona, destruyendo mi imagen, no lo voy a permitir [...] Yo vengo de abajo. Me costó llegar aquí, agarrar fama, ser uno de los mejores futbolistas. Pero no me voy a dejar. No voy a dejar que me digan: ‘Eres un corrupto’”, reprochó el actual diputado federal, del grupo parlamentario de Morena.

El también ex futbolista aseguró que cualquier hombre podría estar en una situación parecida a la suya, por lo que no se rendiría y promovería que la investigación llegara hasta sus últimas consecuencias. Además, enfatizó que la lucha para demostrar su inocencia era un proceso que enfrenta en soledad y que consideraba un asunto personal.

La iniciativa sería, según el actual diputado federal de Morena, para que “algunos hombres se defiendan de estas acusaciones, porque hay muchas falsedades de declaración, pero como te menciono, hay que esperar, no me puedo adelantar a los hechos porque nosotros nos tenemos que defender a como dé lugar”.

“No me escudo en ningún partido, ni de la fuerza política de Morena, ni de nadie”, afirmó el gobernador morelense, quien también sostuvo que, desde hacía tiempo atrás, había respaldado la petición de destituir a Uriel Carmona Gándara, como titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), tras conocer que habría un índice de alrededor del 94 por ciento de impunidad en dicha entidad.

“Yo siempre, desde que estuve, lo quería destituir y nunca pude, porque no tenía la mayoría. Hasta los mismos de Morena me jugaron en contra”, recordó el actual diputado federal, quien también comentó que “en la calle, amigos, y se los digo, ustedes creen que voy a necesitar hacer esto, no, tengo dos hijas, y si tengo problemas más con gente que esto, el otro, la familia, sí pesa, el problema es que lo demuestren y donde tope, yo sé quién está detrás de todo esto y es el exfiscal”.

“Vamos a contrademandar porque no me voy a quedar callado; y al final de cuentas y les digo de una vez, no es mi media hermana, no tiene nada que ver conmigo”, insistió el ex futbolista, quien reiteró que sabía “quién está detrás de la señorita y me tengo que defender, como me he defendido desde que empecé en la política y sé que así es la política”.

“Hay guerra sucia, pero siempre gracias a Dios he tenido una fortaleza que no me dobla y voy a seguir luchando”, insistió Blanco Bravo, quien respecto a Nidia Fabiola “N”, reiteró que no era su familiar, sino “de mi hermano el mayor, yo no vivía en residencia”.

“Yo le dije ‘quédate’ [en la Residencia Oficial], porque la señorita trabajaba, se iba de Morelos hasta Satélite [Naucalpan, Estado de México], entonces era una friega ir y regresar, ir y regresar, y te lo vuelvo a repetir, siempre me he pesado de buena gente y abusan de mi buena gente, hay mucha gente que me ha traicionado”, aseguró el ex gobernador.