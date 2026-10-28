Cuauhtémoc Cárdenas, una trayectoria que marcó a la izquierda mexicana

El ingeniero y político mexicano Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano fue una de las figuras más representativas de la izquierda en México y un personaje clave en la historia política contemporánea del País.

Nació en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1934, hijo de Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de México, y de Amalia Solórzano Bravo.

Fue ingeniero civil por la Escuela Nacional de Ingeniería, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cursó algunos estudios en Francia. Fue residente de la Ciudad Universitaria de París y también en Italia.

Cárdenas Solórzano fue militante del Partido Revolucionario Institucional durante 25 años y fue electo Senador por Michoacán para el periodo de 1976 a 1982. Sin embargo, solo estuvo tres meses en dicho cargo, porque al tomar posesión como Presidente de la República, José López Portillo, lo invitó a ser titular de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Luego, en 1980 fue postulado como candidato del PRI para Gobernador de Michoacán, cargo que ostentó del 15 de septiembre de ese mismo año hasta el 14 de septiembre de 1986.

Al año siguiente, figuró entre los dirigentes de la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional, junto a Ifigenia Martínez Hernández y Porfirio Muñoz Ledo.

En 1987 renunció a su militancia en el PRI tras considerar que dicho partido se había alejado de los principios que le dieron origen en la Revolución Mexicana, y que la imposición del Presidente de la República -en ese entonces Miguel de la Madrid Hurtado-, en el nombramiento de quien sería candidato presidencial, no debía ser aceptada.

El 14 de octubre de 1987, el dirigente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Carlos Cantú Rosas, postuló a Cárdenas Solórzano como su candidato a la Presidencia de la República. Después se sumaron el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Juntos formaron el Frente Democrático Nacional (FDN), junto a otras agrupaciones como el Partido Social Demócrata, el Partido Verde Mexicano y más tarde el Movimiento al Socialismo, que estaba integrado por desprendimientos del Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Con 50 por ciento de las casillas computadas, el 6 de julio de 1988, las tendencias electorales favorecieron a Cárdenas Solórzono, quien se declaró vencedor con una tendencia de 42 por ciento, contra el 36 por ciento obtenido por Carlos Salinas de Gortari, candidato presidencial del PRI. Sin embargo, se dio la denominada “caída del sistema”, operada por Manuel Bartlett Díaz, entonces titular de la Secretaría de Gobernación.

Ese mismo año, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) se unió al Frente Democrático Nacional y junto con otros miembros de la Corriente Democrática del PRI, fundaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 5 de mayo de 1989.

Cárdenas Solórzano fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática del 5 de mayo de 1989 al 14 de febrero de 1993, al cual renunció el 26 de noviembre de 2014 tras 25 años de militancia.

En 1994 volvió a ser candidato presidencial del PRD, junto con Luis Donaldo Colosio Murrieta, del PRI -quien luego de ser asesinado fue sustituido por Ernesto Zedillo Ponce de León- y Diego Fernández de Cevallos, por el PAN, entre otros.

En 1997, fue elegido como el candidato del PRD, en las elecciones para elegir por primera vez al titular del Gobierno del Distrito Federal, que hasta entonces era designado por el Presidente de la República.

Cárdenas Solórzano también fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal del 5 de diciembre de 1997 al 28 de septiembre de 1999, pero renunció a su cargo para contender nuevamente por la Presidencia de la República en las elecciones del año 2000, compitiendo al interior del PRD con Muñoz Ledo, quien al no obtener la candidatura de la Alianza por México, fue postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana declinando al final de la campaña por el candidato Vicente Fox Quesada, del PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los cuales integraron la Alianza por el Cambio.

La Alianza por México estuvo conformada por el PRD, además de los partidos del Trabajo (PT), Convergencia, el de la Sociedad Nacionalista (PSN) y Alianza Social (PAS). El político michoacano obtuvo el tercer lugar en las preferencias electorales, por detrás de Fox Quesada y de Francisco Labastida Ochoa, candidato del Partido Revolucionario Institucional.

En 2005, declaró su intención de buscar, otra vez, la candidatura del PRD a la Presidencia de México. Sin embargo, esa vez la mayor parte de dicho partido apoyó a Andrés Manuel López Obrador. Cárdenas Solórzano declinó a finales de 2005.

Fue coordinador de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución mexicana, ambos en 2010, cargo que ostentó desde el 19 de junio de 2006 hasta el 8 de noviembre del mismo año, fecha en que presentó su renuncia.

El 27 de octubre de 2011 fue condecorado con la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República de México. El 5 de diciembre de 2012 fue nombrado por Miguel Ángel Mancera Espinosa, entonces Jefe de Gobierno del DF, como Coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal, cargo que ostentó del 5 de diciembre de 2012 al 4 de diciembre de 2018.

Tras los acontecimientos de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014- y del cual se culpó al entonces Alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, renunció al PRD el 25 de noviembre de ese mismo año.

En la actualidad Cárdenas Solórzano era presidente honorífico de la Fundación para la Democracia.

Este miércoles 28 de octubre se reportó su fallecimiento, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su deceso.