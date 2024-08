“Los saludé brevemente antes de proseguir hacia una habitación que tenía una mesa llena de frutas”, dijo.

“Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era un joven, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Confío en la naturaleza de la reunión y las personas involucradas, así que lo seguí sin dudarlo. Me llevaron a otra habitación que estaba oscura. Tan pronto como entré en esa habitación, fui emboscado. Un grupo de hombres me asaltó, me derribó al suelo y me colocó una capucha oscura en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a subir a la caja de una camioneta”.

Luego de agregar otra narrativa de cómo fue maltratado, obligado a subir a un avión y ser llevado a los Estados Unidos sin ningún acuerdo, Zambada dijo haberse enterado de lo que le pasó a Cuén Ojeda.

“Sé que la versión oficial que cuentan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue baleado en la tarde del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en una motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que sucedió”, recalcó.

“Él fue asesinado al mismo tiempo y en el mismo lugar donde fui secuestrado. Héctor Cuén era un amigo mío desde hace mucho tiempo, y lamento profundamente su muerte”.

Reiteró la importancia de que se sepa la verdad.

“Esto es lo que ocurrió, en lugar de las historias falsas que están circulando. Hago un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para que sean transparentes y proporcionen la verdad sobre mi secuestro a Estados Unidos y sobre las muertes de Héctor Cuén, Rosario Heras, Rodolfo Cháidez y cualquier otra persona que pueda haber perdido la vida ese día”, agregó.

“También hago un llamado al pueblo de Sinaloa para que mantenga la calma y la paz en nuestro estado. Nada se puede solucionar con violencia. Ya hemos recorrido ese camino antes, y todos pierden”.