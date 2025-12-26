Cuentas de Hernán Bermúdez, presunto líder de ‘La Barredora’, seguirán congeladas; jueza rechaza desbloquearlas

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, seguirán bloqueadas debido a que una jueza rechazó suspender la medida.

Bermúdez Requena había interpuesto un amparo para frenar la medida implementada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) argumentando que su orden de aprehensión y bloqueo de cuentas es ilegal; sin embargo, le negaron la suspensión provisional.

A finales de julio, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.

De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares de Bermúdez Requena.

El 19 de diciembre, un juez federal también desestimó el recurso de amparo promovido por el extitular de Seguridad Pública de Tabasco, por lo que seguirá preso y confirmando así la legalidad de la prisión preventiva justificada dictada en septiembre de este año.



¿Cuál es la acusación contra Hernán Bermúdez?

Bermúdez Requena está presuntamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2022, revelados por Sedena Leaks.

La información recabada entre 2019 y 2022 por el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste identificó que el grupo formado por esos funcionarios, conocido como “La Barredora”, estaría implicado en robo y venta de combustible, extorsión y trasiego de droga.

El 12 de septiembre, Hernán Bermúdez fue detenido tras permanecer prófugo en Paraguay. Fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión, secuestro y asociación delictuosa.