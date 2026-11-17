Los cuerpos de un capitán de la Secretaría de la Defensa Nacional y de un agente activo de la Agencia Estatal de Investigación fueron localizados envueltos en plástico, poco después de las 02:00 horas del 16 de noviembre sobre el kilómetro 139 de la autopista Tijuana-Mexicali, en la Colonia Paso del Águila, del municipio de Tecate, Baja California.

Ambos habían sido privados de la libertad 24 horas antes, durante un ataque armado en un rancho de la delegación Loma Tova.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Reyes Ramírez, de 55 años, y Juan Enrique Rosales, de 50 años, agente de la AEI adscrito al municipio de San Felipe.

Los dos cadáveres presentaban huellas de violencia y, según el reporte recibido en el número de emergencias 911, habrían sido arrojados desde un vehículo sobre el acotamiento de la autopista.

Las autoridades acordonaron la zona para el procesamiento de la escena y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se les practicaría la necropsia de ley para confirmar la causa de la muerte.

Las fuentes consultadas difieren respecto al estatus del militar: el semanario ZETA lo identificó como capitán de Sedena, mientras que otros medios lo refirieron como capitán retirado del Ejército Mexicano.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 15 de noviembre del, cuando un comando armado llegó a bordo de 14 vehículos tipo camioneta y pick up a un rancho de la delegación Loma Tova, en Tecate.

Según el relato de tres sobrevivientes recogido por ZETA, los agresores vestían ropa y accesorios tácticos, portaban armas de alto poder y viajaban en unidades de color blanco y gris similares a las que utilizan la Fiscalía General del Estado y la AEI, por lo que se identificaron como agentes estatales.

Tras una discusión con los presentes, el grupo armado mató a Reyes Ramírez y a Rosales y colocó sus cuerpos en la caja de una de las camionetas, sin que los testigos supieran hacia dónde fueron trasladados.

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno los buscaron desde las 05:00 horas de ese domingo, cuando la información aportada por los tres sobrevivientes activó el operativo.

Los tres hombres que sobrevivieron al ataque fueron localizados esposados y con huellas de violencia alrededor de las 05:00 horas del 15 de noviembre, en el kilómetro 49 de la zona Héroes del Desierto, conocida como El Testerazo.

Se trata de Agapito López, ex Policía municipal que permanece suspendido y que se desempeñó como jefe de escoltas del ex Presidente Municipal de Tecate, Darío Benítez Ruíz, así como de dos militares en retiro identificados como Víctor Manuel, capitán, y Domingo, subteniente de transmisiones, ambos pertenecientes a Sedena.

Los sobrevivientes fueron quienes proporcionaron a las autoridades los datos que permitieron identificar a las dos víctimas antes del hallazgo de los cuerpos.

Hasta el cierre de la información, ninguna autoridad federal o estatal había emitido un posicionamiento oficial sobre el ataque ni sobre la identidad de los agresores.